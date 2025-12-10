Már itt az új energiaforrás, több mint sci-fi, magyarok és kínaiak is dolgoznak rajta – és még mindig nem jó

Világszerte sorra jelentik be a fúziós reaktorok fejlesztésének újabb és újabb eredményeit, de a folyamatosan és gazdaságosan termelő modell megszületése még messze van. Mindazonáltal a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói már felmérték, hogyan járulhat hozzá az új atomtechnológia a jövő villamosenergia-rendszereihez a különféle politikai, költség- és technológiai feltételezések figyelembevételével. Egyebek mellett ezt is ismerteti a fúziós energiáról készített legfrissebb elemzése részeként a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

Szerelik az Iter kísérleti fúziós reaktort, 2025. decemberi állapot / Fotó: Iter

A NAÜ rögtön le is szögezi, hogy a fúziós reaktorok fejlesztése nem egyetlen elgondolás, hanem más-más megközelítésű, párhuzamos fáradozások mentén történik. Jelenleg több mint 160 ilyen kísérleti eszközt terveznek, vagy már építenek demonstrációs céllal, hogy megalapozzák a majdani, nagy mennyiségben történő, biztonságos és olcsó villamosenergia-termelést.

Kína gondolt egyet, és az élre állt

A terület eddig bő 10 milliárd dollár magántőkét vonzott, a pénz 53 projektbe áramlott. Az igazi lendület első évében, 2021-ben még az Egyesült Államok vitte a prímet 2,3 milliárd dollárnyi magántőke-befektetéssel, Kína akkor még sehol sem volt. Ám egy évre rá már érezhető súllyal jelent meg a fúziós kutatásokban, akkortól minden évben körülbelül megkétszerezte a területre fordított pénzt. Az idén az élen állt a 2,4 milliárd dollárnyi ráfordításával, így az Egyesült Államok a második helyre került a maga másfél milliárd dollárjával. Az összes többi országban (döntően Németországban) együtt csak mintegy 300 millió dolláros magántőke-befektetés jutott a termonukleáris reaktorok fejlesztése terén.

A fúziós energia több egy új energiaforrásnál: a tudományos innováció, az ipari átalakulás és a nemzetközi együttműködés katalizátora – mutat rá a NAÜ. Tiszta, biztonságos és nagy mennyiségű áramot ígér mindenkinek. Leegyszerűsítve a következő módon működik: rendkívül magas hőmérsékleten és nyomáson egyesítenek két könnyű atommagot – általában hidrogénizotópokat – héliummá. Ennek során hatalmas mennyiségű energia szabadul fel. A folyamattechnológia nehézségét elsősorban a magas hőmérséklet és a nagy nyomás előállítása és az adja, hogy maga a reaktor elviselje ezeket a szélsőséges körülményeket. A választott technológiától (egyesítendő atommagoktól) függően a fúzióhoz 100-150 millió, 300-400 millió, illetve több százmillió Celsius-fok szükséges. Ezért is mondják, hogy a fúziós reaktorok lemásolják a Napban zajló folyó folyamatokat, a berendezések szinte mesterséges Napok. Igaz, a Napban a fúzióhoz elég 15 millió fok.