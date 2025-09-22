Rá se rántott a Richter a rossz hangulatra, kilőtt a gyógyszerpapír - az OTP látványos mínuszba szakadt

Elromlott a befektetői hangulat a hét elejére, a nyugat-európai piacok kisebb mínuszban jártak a pesti piac zárásakor, és ugyan Amerika is ott kezdett, öt óra környékére a tengerentúlon már valamit javulni látszott a hangulat. A BÉT-nek azonban ez vajmi kevés vigaszt jelent, a blue chipek közül egyedül a Richter zárt zöldben, a többi nagypapír mind értékvesztéssel futott neki a hétnek. A BUX index 0,81 százalékkal, 99 290 forintig süllyedt a nap végére, 11,0 milliárd forintos forgalomban.

Kettészakadt a BÉT mezőnye, nagyot ment a Richter / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP 1,43 százalékkal, 28 990 forintig, a Mol 1,88 százalékkal, 2720 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,52 százalékkal, 1820 forintig süllyedt a nap végére, a Richter viszont nagy lendülettel indult meg felfelé, a gyógyszeripari vállalat árfolyama 2,45 százalékkal, 10 030 forintig menetelt, ezzel visszatért a 10 ezres lélektani határ kedvezőbb oldalára.