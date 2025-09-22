Rá se rántott a Richter a rossz hangulatra, kilőtt a gyógyszerpapír - az OTP látványos mínuszba szakadt

Elromlott a befektetői hangulat a hét elejére, a nyugat-európai piacok kisebb mínuszban jártak a pesti piac zárásakor, és ugyan Amerika is ott kezdett, öt óra környékére a tengerentúlon már valamit javulni látszott a hangulat. A BÉT-nek azonban ez vajmi kevés vigaszt jelent, a blue chipek közül egyedül a Richter zárt zöldben, a többi nagypapír mind értékvesztéssel futott neki a hétnek. A BUX index 0,81 százalékkal, 99 290 forintig süllyedt a nap végére, 11,0 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP 1,43 százalékkal, 28 990 forintig, a Mol 1,88 százalékkal, 2720 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,52 százalékkal, 1820 forintig süllyedt a nap végére, a Richter viszont nagy lendülettel indult meg felfelé, a gyógyszeripari vállalat árfolyama 2,45 százalékkal, 10 030 forintig menetelt, ezzel visszatért a 10 ezres lélektani határ kedvezőbb oldalára.
Az európai piacoknak gyenge napjuk van, a német DAX 0,6, a francia CAC 0,4, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,4 százalékos mínuszban jár a pesti tőzsde zárásának környékén. Az amerikai tőzsde is pirosban kezdte a napot, a Dow Jones 0,4 százalékos gödre volt a leginkább jelentős értékvesztés a nyitányt követően, a pesti piac zárására azonban már két vezető index is a zölddel kacérkodott, egyedül a Dow maradt napi mínuszban.
A forintnak továbbra is hatalmas a lendülete, a hazai deviza mind a fontosabb nemzetközi, mind a kisebb, régiós devizákkal szemben kiváló formában van. Az euróval szemben 0,4 százalékkal, 388,8-ig erősödött a devizánk, a zöldhasú ellenében 0,6 százalékkal, 330,3-ig süllyedt a kereszt, a forint így nemcsak hogy erős, de a fontos lélektani határok környékét is teljesen egyértelműen tartani tudja, ami kifejezetten jó hír az MNB keddi kamatdöntése előtt.
