Új ország vezeti be az eurót: ítéletet mondott róla a nagy amerikai hitelminősítő – máris itt a következménye az átállásnak

A Moody's Ratings javította Bulgária minősítési országplafonját, amit az ország közelgő euróövezeti csatlakozásával indokolt kedden. A Moody's a bolgár gazdaságban honos szub-szuverén adósságkibocsátók hazai és külső adósságaira adható lehetséges minősítések felső határát az eddigi "Aa2"-ről egy fokozattal a magasan elsőrendű "Aa1"-re emelte.

Ez a hitelminősítői döntés nem az államnak, hanem a bolgár cégeknek kedvez

A nemzetközi hitelminősítő módszertana alapján ez már csak egy fokozattal marad el a lehető legmagasabb "Aaa" osztályzati országplafontól. A lépést indokolva a Moody's kiemelte, hogy Bulgária január 1-én csatlakozik az euróövezethez. A hitelminősítő Bulgáriára mint szuverén adósra "Baa1" befektetői ajánlású besorolást tart érvényben stabil kilátással.

A Moody's indoklása szerint a a hat fokozatnyi rés a helyi adósságra meghatározott besorolási országplafon és az adott gazdaság hazai adósságára érvényes szuverén osztályzat között, valamint a hazai és a külső besorolási országplafon egalizálása a Moody's gyakorlatában tipikusan jellemző az euróövezeti gazdaságokra. Ez ugyanis tükrözi az euróövezet erőteljes intézményi, jogi és szabályozói keretrendszeréből eredő előnyöket, valamint a likviditási támogatást és az egyéb válságkezelő mechanizmusokat. A hitelminősítő szerint

ez a besorolási gyakorlat azt is tükrözi, hogy minimális a kockázata az euróövezeti tagországok kilépésének a valutaunióból.

Az iparági gyakorlatban a besorolási országplafon az adott gazdaságokban honos kereskedelmi adósok, a nem szuverén szintű adósságkötelezettségek és tranzakciók, valamint a bankbetét-állományok osztályzatának felső határa, amely az euróövezet esetében rendszerint magasabb az érintett gazdaság mindenkori szuverén adóskockázati minősítésénél.

A Moody's megjegyzi ugyanakkor, hogy a besorolási országplafon gyakorlatszerűen a rendszerszintű nem szuverén adóskockázatokat is tükrözi, tekintettel arra, hogy a kereskedelmi adósok általában függnek a működési országukra jellemző gazdasági, intézményi, pénzügyi és politikai környezettől.