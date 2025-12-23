Lábon lövi a kínai dróngyártást az USA —a legfontosabb gyártót tiltják ki a piacról

Az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága (FCC) bejelentette, hogy felveszi a kínai DJI, Autel és az összes külföldi gyártmányú drón és alkatrész gyártót azon vállalatok listájára, amelyek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, és megtiltja az új típusú drónok importjának vagy értékesítésének engedélyezését az Egyesült Államokban — számolt be a Reuters.

Fotó: Alex Kraus

A FCC „Covered List” listájára felkerülni azt jelenti, hogy a DJI, az Autel és más külföldi dróngyártók nem kaphatják meg a szükséges FCC-jóváhagyást új drónmodellek vagy kritikus alkatrészek értékesítéséhez az Egyesült Államokban. Ez a lépés jelentős eszkalációt jelent Washingtonnak a kínai drónok elleni küzdelmében az elmúlt években. Szeptemberben az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma bejelentette, hogy szabályokat szándékozik kiadni a kínai drónok importjának korlátozására.

Kína nem érti a döntés mögötti okokat

Az FCC kijelentette, hogy a döntés nem tiltja a távközlési szabályozó hatóság által korábban engedélyezett eszközmodellek importját, értékesítését vagy használatát, és nem érinti a korábban megvásárolt drónokat. Hozzátette, hogy a fogyasztók továbbra is használhatják a korábban legálisan megvásárolt drónjaikat. A világ legnagyobb dróngyártója, a DJI csalódottságáról adott hangot az FCC döntése miatt, amely szerint a külföldi gyártmányú drónokat felveszik a tiltott listára.

Bár a DJI-t nem emelték ki külön, nem hoztak nyilvánosságra információt arról, hogy a végrehajtó hatalom milyen információk alapján hozta meg döntését

– közölte a vállalat.

A DJI korábban kijelentette, hogy a fedett listára való felkerülés hatékonyan megakadályozná abban, hogy új drónmodelleket kínáljon az Egyesült Államok számára. A vállalat az Egyesült Államokban forgalmazott kereskedelmi drónok több mint felét értékesíti.

Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője kedden kijelentette, hogy Kína ellenzi az Egyesült Államok „túlzottan tág értelmezését a nemzetbiztonság fogalmáról” és a „diszkriminatív” listák létrehozását. Sürgette Washingtont, hogy „javítsa ki helytelen gyakorlatát” és biztosítson tisztességes környezetet a kínai vállalatok számára.