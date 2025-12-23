Ez most fájt a románoknak: a semmiből bejelentették a svédek, hogy kivonulnak az országból – szlovákoknak adják át a céget

Kivonul Románia egyik nagy svéd cége, a tetőszerkezeti elemeket gyártó és légtechnikai megoldásokat kínáló Lindab – írta meg a Profit.ro a vállalat közleménye alapján.

Románia: ez most nagyon fáj, kivonulnak a svédek az országból / Fotó: Hans Lucas via AFP

A háttérben az történt, hogy a svédek romániai leányvállalatát a szlovák Rova vásárolja fel. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra, annyit közöltek, hogy a tranzakció 2025-ben lezárul.

Románia: ez most nagyon fáj, kivonulnak a svédek az országból

A profil termékek üzletágának a nyereségessége a régióban évek óta nem kielégítő

a piac gyenge fejlődése,

az alapanyagok árának volatilitása

és a költségekben lecsapódó magas infláció miatt

– nyilatkozta Ola Ringdahl, a Lindab elnök-vezérigazgatója.

Romániában a Lindabnak egy főleg fémből készült tetőfedő anyagokat, valamint szellőztető rendszerek számára csőrendszereket gyártó üzeme van Bukarest közelében.

A gyárat működtető, 1994-ben alapított Lindab SRL több mint 90 alkalmazottat foglalkoztat. A cég árbevétele tavaly 16 százalékkal 80,718 millió lejre (mintegy 6,2 milliárd forint) csökkent, és 5,062 millió lej (mintegy 389 millió forint) veszteséggel zárta az évet.

A Lindabot 1959-ben alapították, kezdetben alumíniumszalagokat gyártottak. A mintegy 5 ezer dolgozót foglalkoztató cégcsoport közvetlenül 20 európai országban és az Amerikai Egyesült Államokban van jelen.

Nem csak a svédek, a kínaiak is otthagyták Romániát

A Világgazdaság hétfőn reggel írt arról, hogy a német Mutarea holding veszi át a kínai NBHX ROLEM romániai leányvállalatát, amely több mint 30 éve működik Brassó közelében.

Az autóipari beszállító főként a járművek belterébe készít díszítőelemeket olyan cégek számára, mint a Mercedes, a Porsche, a Volkswagen csoport, a Tesla vagy a Land Rover.

A cég 1600 főt alkalmaz Ghimbay és Cristian városában található gyáraiban. A tranzakció egy globális adásvétel része, melynek során a Mutares az NBHX Trim Europe-ot veszi meg a Ningbo Lawrence Automotive Interiorstól, ami a Ningbo Huaxiang Electronic csoport leányvállalata.

A kínai NBHX Trim Europe központja a németországi Bruchsalban található, de a cég Románia mellett az Egyesült Királyságban is rendelkezik gyárral, és tavaly 200 millió eurós árbevételt ért el, kétezer embernek adva munkát.