Deviza
EUR/HUF390,78 +0,55% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF447,23 +0,49% CHF/HUF420,52 +0,76% PLN/HUF92,55 +0,41% RON/HUF76,76 +0,48% CZK/HUF16,08 +0,68% EUR/HUF390,78 +0,55% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF447,23 +0,49% CHF/HUF420,52 +0,76% PLN/HUF92,55 +0,41% RON/HUF76,76 +0,48% CZK/HUF16,08 +0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
termékvisszahívás
tej
NKFH
betegség
fogyasztóvédelem
Lidl

Riasztást tett közzé a hatóság: baj van a Lidl népszerű termékével, súlyos megbetegedést okozhat – azonnal kivonták a forgalomból

Határozott kérést fogalmaztak meg a vásárlók felé. A Lidl Magyarország a hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. A szóban forgó baktériummal szennyezett élelmiszer fogyasztása után kialakuló, súlyos tünetekkel járó betegséget hívjuk liszteriózisnak.
Hecker Flórián
2025.12.23, 18:13
Frissítve: 2025.12.23, 18:40

Termékvisszahívást rendeltek el Lidlnél – erről tett bejelentés a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden kora este. 
A termékvisszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelősség.

Lidl
Lidl: kiadták a riasztást, baj van a népszerű termékével, súlyos megbetegedést okozhat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hatóság egészen pontosan a Pilos juh- és tehéntej termékét jelölte meg, mitn amely nem maradhat forgalomban, méghozzá Listeria miatt.

A Nébih honlapja szerinta Listeria monocytogenes baktériummal szennyezett élelmiszer fogyasztása után kialakuló, súlyos tünetekkel járó betegséget hívjuk liszteriózisnak. A kórokozó élelmiszereinkben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása.

Lidl: kiadták a riasztást, baj van a népszerű termékével

Az NKFH tájékoztatásából kiderült, hogy a Lidl Magyarország Kft. 

Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű termék

fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte.

A Lidl Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket,

  • gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról,
  • valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomonköveti. Határozott kérése, hogy amennyiben valaki a termékből vásárolt és a még a birtokában van, 

ne fogyassza el!

Nyilvánosságra hozták az érintett termék részletes adatait is, hogy könnyebben be tudja azonosítani, aki ilyet vásárolt a Lid valamelyik boltjában.

  1. Termék megnevezése: Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g
  2. Minőségmegőrzési idő: 02.01.2026
  3. Tételazonosító: L171225
  4. Gyártó: Agrofarma, spol. s.r.o.

Egy képet is csatoltak hozzá, így néz ki a veszélyes termék:

Lidl, termékvisszahívás
Aki ilyet vett a Lidl-ben, ne fogyassza el / Fotó: NFKH

Ugyanakkor aláhúzták, hogy a visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

Fordulat: mégis van esély, hogy Magyarországra jöjjön a Kaufland? Hirtelen elkezdett mozgolódni a régióban – belülről taszíthatják le a trónról a Lidlt
Először egy álhír terjedt el, de aztán tényleg történt valami, ami kinyithatja az esélyét annak, hogy Magyarországon is megjelenjen a német kiskereskedelmi óriás. A Kaufland ugyanis nem is olyan messze új bolttípust tesztel, amely kifejezetten kistelepüléseken lehet életképes.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu