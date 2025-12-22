Deviza
Ahol nincs net, ott megáll a gazdaság: a vidéki vállalkozások láthatatlan hátránya

A digitális infrastruktúra mára nem csupán egy kényelmi szolgáltatás, hanem a modern gazdaság és egy-egy település jövőjének alapköve. Míg a nagyvárosokban a stabil, gyors internetkapcsolat már szinte adottság, addig több vidéki térségben a megbízható hálózat hiánya komoly hátrányt jelenthet számtalan helyi vállalkozásnak. A tét nem kevesebb, mint a termelékenység, a versenyképesség, sőt, egyes települések demográfiai és gazdasági jövője.
Szerző képe
Tarr János
a Tarr Kft ügyvezető igazgatója
3 órája
Fotó: Shutterstock/Wdnld

Az elmúlt években gyökeresen megváltozott, mit várnak el a vidéki cégek a digitális háttérrendszerektől. Már nem elég a „gyors internet” ígérete. A mai modern vállalkozások, legyen szó gyártósorokról, borászatokról, webshopokról vagy szálláshelyekről, adatvezérelt megoldásokra épülnek: online fizetés, távmunka, kamerafelügyelet, értékesítési rendszerek. Ezek mindegyike kritikus fontosságú, üzembiztos kapcsolaton múlik.

vidéki,A,Person,Plugging,A,Yellow,Ethernet,Cable,Into,The,Back
A vidéki vállalkozások láthatatlan hátránya – ahol nincs net, ott megáll a gazdaság / Fotó: Wdnld / Shutterstock

A stabil digitális infrastruktúra ugyanolyan kritikus versenyképességi tényezővé lépett elő, mint a szakképzett munkaerő vagy az energiaellátás.

A különbség azonban még mindig látványos a fővárosi és a vidéki régiók között. Meggyőződésem, hogy a cégeket nem érheti hátrányos megkülönböztetés a lokációjuk miatt, a vidéki vállalkozásoknak ugyanaz a minden elvárásukat lefedő minőség jár. A hálózati háttér hiánya ma már nemcsak technológiai, hanem fajsúlyos gazdasági és társadalmi kérdéssé vált.

Vidéki egyedi megoldások, ahol más már feladta

A vidéki területek sajátos kihívásai miatt nincs két egyforma vállalkozás, és így két egyforma hálózati igény sem. A megoldás nem a „dobozos ajánlat”, hanem az egyedi építési és adatkapcsolati megoldás. Tapasztalataink szerint vidéken gyakran kell olyan egyedi környezetben üzembiztos infrastruktúrát építeni, ahol más szolgáltatók technikai vagy üzleti megfontolásból nem vállalják a kivitelezést. Gyakori, hogy egy telephely dombosabb területen, vagy épp egy ipari park szélén jön létre, és a meglévő hálózat több száz méterre van. Ilyenkor – legyen szó présházról, dombtetőről vagy elszigetelt rendezvényhelyszínről – akár dedikált optikai útvonalat is építünk, speciális eszközparkkal és egyedi WiFi-hálózatokkal (pl. hűtőházakhoz, elektromos autótöltőkhöz), hogy garantáljuk az üzembiztonságot.

Ez rácáfol arra a tévhitre, miszerint vidéken a hálózatnak kevesebbet kell tudnia, mint a városokban. Épp ellenkezőleg: a borászatoknál az adatkezelés, a kamerarendszerek és a webshop szerverei futnak párhuzamosan, a szálláshelyeknél az online foglalás, vendég-WiFi és kártyás fizetés igényel egyszerre stabilitást. Többféle folyamat fut egyszerre, nagyobb terheléssel és nagyobb kockázattal.

A digitalizáció minősége mára egy település demográfiai és gazdasági jövőjét is meghatározza. 

Ahol nincs kifogástalan internet, ott a vállalkozások nem szívesen bővülnek, a fiatalok kevésbé terveznek hosszú távon, és a helyi gazdaság fokozatosan visszafejlődik. Ezzel szemben, ahol kiépül a megfelelő hálózat, ott új cégek telepednek meg, a turizmus élénkül és a vállalkozói közeg versenyképes marad vagy azzá válik.

A városokban a digitális fejlesztések adottságok, azonban vidéken képesek egy település jövőjét eldönteni. A vidéki vállalkozások digitális hátrányának felszámolása tehát nemcsak piaci, hanem nemzetgazdasági és regionális fejlesztési érdek is. Az egyedi, minőségi megoldások megtalálásával bármelyik településen működő cég megkaphatja azt a stabil digitális hátteret, amely segít nekik tartani a lépést a világgal ebben a felgyorsult telekommunikációs környezetben is.

Tarr János

