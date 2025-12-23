Brutális jóslat érkezett az arany árfolyamáról: a nagy külföldi bank leírta, mi történhet vele 2026-ban – vészforgatókönyvekre készíti fel a világot

Természetesen a jövőt megjósolni nem egyszerű feladat, így néha nem árt egy kicsit elengedni a fantáziánkat, amikor előrejelzésekbe bocsátkozunk. A jelenlegi folyamatok puszta meghosszabbítása helyet ezért érdemes néha a legőrültebb forgatókönyveket is sorra venni. Ezt teszi már évek óta a Saxo Bank, amikor a következő évre vonatkozó őrült jóslatait közzéteszi.

Az arany árának további emelkedése a legkevésbé őrült jóslat a Saxótól/Fotó: Shutterstock

Nézzük tehát, hogy mikk a bank őrült jóslatai:

Kriptoösszeomlás és szárnyaló aranyár

A Saxo elemzői először a titkosítás jövőjét vették szemügyre és azt, hogy mi történik azzal a kavntumszámítógépek korában. A tegnap záait könnyedén feltörő új megoldások óriási változásokat hozhatnak. A kriptó ebben a forgatókönyvben összeomlik, így az arany árfolyama dollárban öt számjegyű lesz unciánként, miközben minden bank és kormány új megoldások után kutat.

Taylor Swift házassága átformálja a kultúrát és termékenységi robbanást hoz

A bank jóslata szerint Taylor Swift és Travis Kelce házassága földrengésszerű változásokat indít el a házassághoz és gyerekvállaláshoz fűződő viszonyban, így világszerte megugrik az esküvők száma és ezzel párhuzamosan a gyermekáldások mennyisége is megszaporodik. Az öregedő, népességcsökkenéssel küzdő világban újabb bébiboom veszi kezdetét, amit a piaci megfigyelők Swifite Put-nak keresztelnek.

Vége a politikai polarizációnak

Ezen jóslat szerint az amerikai félidős választásokon a csendes többség újra hallatja hangját és nemet mond az elmúlt évek árokásásának, helyette a demokratikus intézmények megerősítését követeli. Bár Donald Trump amerikai elnök nem változik meg, a lakosság hátat fordít az általa fémjelezett ellenségeskedésnek.

A fogyasztószerek még nagyobb változásokat hoznak

A Saxo azon is elgondolkozott, hogy mi történik, ha megérkeznek a GLP-1 fogyasztószerek tabletta formában. Ez nem is annyira őrült elképzelés, miután a Novo Nordisk csodaszerének tabletta alapú változatát épp kedden engedélyezte az amerikai gyógyszerügyi hatóság. Ez pedig az eddigieknél is nagyobb változásokat indít el, az emberek karcsúbbak lesznek és tovább élnek, miközben az élelmiszeripari vállalatok igyekeznek alkalmazkodni egy soványabb világhoz.