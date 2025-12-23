Brutális jóslat érkezett az arany árfolyamáról: a nagy külföldi bank leírta, mi történhet vele 2026-ban – vészforgatókönyvekre készíti fel a világot
Természetesen a jövőt megjósolni nem egyszerű feladat, így néha nem árt egy kicsit elengedni a fantáziánkat, amikor előrejelzésekbe bocsátkozunk. A jelenlegi folyamatok puszta meghosszabbítása helyet ezért érdemes néha a legőrültebb forgatókönyveket is sorra venni. Ezt teszi már évek óta a Saxo Bank, amikor a következő évre vonatkozó őrült jóslatait közzéteszi.
Nézzük tehát, hogy mikk a bank őrült jóslatai:
Kriptoösszeomlás és szárnyaló aranyár
A Saxo elemzői először a titkosítás jövőjét vették szemügyre és azt, hogy mi történik azzal a kavntumszámítógépek korában. A tegnap záait könnyedén feltörő új megoldások óriási változásokat hozhatnak. A kriptó ebben a forgatókönyvben összeomlik, így az arany árfolyama dollárban öt számjegyű lesz unciánként, miközben minden bank és kormány új megoldások után kutat.
Taylor Swift házassága átformálja a kultúrát és termékenységi robbanást hoz
A bank jóslata szerint Taylor Swift és Travis Kelce házassága földrengésszerű változásokat indít el a házassághoz és gyerekvállaláshoz fűződő viszonyban, így világszerte megugrik az esküvők száma és ezzel párhuzamosan a gyermekáldások mennyisége is megszaporodik. Az öregedő, népességcsökkenéssel küzdő világban újabb bébiboom veszi kezdetét, amit a piaci megfigyelők Swifite Put-nak keresztelnek.
Vége a politikai polarizációnak
Ezen jóslat szerint az amerikai félidős választásokon a csendes többség újra hallatja hangját és nemet mond az elmúlt évek árokásásának, helyette a demokratikus intézmények megerősítését követeli. Bár Donald Trump amerikai elnök nem változik meg, a lakosság hátat fordít az általa fémjelezett ellenségeskedésnek.
A fogyasztószerek még nagyobb változásokat hoznak
A Saxo azon is elgondolkozott, hogy mi történik, ha megérkeznek a GLP-1 fogyasztószerek tabletta formában. Ez nem is annyira őrült elképzelés, miután a Novo Nordisk csodaszerének tabletta alapú változatát épp kedden engedélyezte az amerikai gyógyszerügyi hatóság. Ez pedig az eddigieknél is nagyobb változásokat indít el, az emberek karcsúbbak lesznek és tovább élnek, miközben az élelmiszeripari vállalatok igyekeznek alkalmazkodni egy soványabb világhoz.
Elérkezik az űripari áttörés a tőkepiacokon is
A SpaceX piaci értékeltsége a tőzsdei bevezetés során tényleg eléri az 1000 milliárd dolláros határt, így az űrgazdaság szlogenből valósággá válik. A Föld körüli pályán gyárak létesülnek, miközben a Hold-projektek sci-fiből valósággá válnak.
A mesterséges intelligenciából cégvezető lesz
A Saxo elemzi azt is felvetették, hogy egy mesterséges intelligencia modell akár vezérigazgató is lehet, méghozzá egy Fortune 500 vállalatnál. A döntéseket az emberi egó nélkül meghozó MI az igazgatótanácsokat is arra sarkallja, hogy elgondolkozzanak az ember-gép együttműködésen a cégek élén.
Arany alapú offshore jüan
Az őrült jóslatok köréből természetesen a geopolitikai változások sem maradhatnak ki, és mivel az előrejelzéseket egy bank tette közzé, egy monetáris változás is megfogalmazódott. Peking a kereskedelme átalakítása érdekében egy arany alapú offshore jüant hoz létre, ami ugyan nem vezet teljes mértékben a dollár trónfosztásához, de a zöldhasú a királyből már csak egy királlyá válik.
A mesterséges intelligencia mégsem lesz akkora dobás, így az utána való takarítás is önálló szakmává válik
Noha a Saxo el tudja képzelni, hogy egy óvatosan megalkotott, ügyesen promptolt MI képes lesz akár egy vállalat vezetésében is szerepet vállalni, a buta MI-k és a nem átgondolt bevezetések is jelentős károkat okozhatnak, ami után az emberiség nem győzi a hibákat eltakarítani. A fertőzött programokat és kódokat rendbe szedő MI-takarító pedig új állásként jelenik meg.
Ugyanakkor érdemes azt is figyelembe venni, hogy arra az előrejelzéseket közlő bank is felhívja a figyelmet, hogy az éves őrült jóslatok közzététele nem a jövendölés, hanem inkább csak az eseméynhorizont kitágítása, elképzelhető lehetőségek felvillantása. A Saxo elemzői így is számos lehetőséget kihagytak a lehetséges jövő évi kisebb valószínűségű történések közül.