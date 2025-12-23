Geotermikus energia: gigantikus pályázatot írt ki a kormány, kiszorítja a földgázt – Magyarország földhője egész Európában kivételes

Minden eddiginél nagyobb forrásmennyiséggel segíti a geotermia térnyerését a kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében, így keddtől a elérhető a pályázati honlapon a földhőre a legtöbb forrást biztosító programelem végleges felhívása, ami 19 milliárd forint kamatmentes hitellel ösztönzi a geotermikus hő- és villamosenergia-termelő beruházásokat Budapesten kívül az ország bármely részében – derül ki az Energiaügyi Minisztérium keddi közleményéből.

A geotermikus energia a fűtés területén is remekmegoldás/Fotó: Anelo / shutterstock

A geotermikus energia területén Magyarország adottságai kiválóak

Mint írják, a földhő hasznosítása az összesen több mint 41 milliárd állami hozzájárulás jóvoltából a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat. Az EM arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kárpát-medencében a földkéreg vastagsága az európai kontinens átlagos értékének fele, ami magasabb felszín alatti hőmérsékletet eredményez. Emellett pedig a térséget felépítő kőzetek nagy mennyiségben képesek tárolni a természetes felszín alatti vízkészletet, így

Magyarország előnyös adottságokkal rendelkezik a geotermikus energia hasznosításához, e tekintetben már most Európa első öt állama közé tartozik.

A lehetőségek még hatékonyabb kiaknázását szolgálják a Jedlik Ányos Energetikai Program támogatásai is, minden korábbit meghaladó állami ráfordítással. A legnagyobb keretösszegű pályázat a program háro geotermikus lehetőségéből a vállalkozások számára kínál kamatmentes kölcsönt. A hitel összege mélygeotermia beruházás esetén minimum 1 milliárd, maximum 6 milliárd forint, sekély geotermia esetén legalább 100 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint lehet, utóbbira a teljes keretösszeg tizede fordítható. A közleményből az is kiderül, hogy március 2-túől lehet a kölcsönkérelmet benyújtani az MFB Zrt. Ügyfélszolgálatán (1051 Budapest Nádor utca 31.) személyesen.

Az áramtermelésre is indul pályázat

Az áramtermelést a geotermikus energia segítségével a januárban megnyíló 12 milliárd forintos pályázat mozdíthatja elő. Az első geotermikus termelő kút fúrásához különálló programelemben további 10 milliárd forint támogatást kaphatnak majd a cégek.