Úthengerként gázol át az eurón és a dolláron a forint, a román lej már a kanyarban sincs

A hazai deviza a régiós és a nagy nemzetközi fizetőeszközökkel szemben is kiváló formában van. A forint bombaformában fordul rá az MNB keddi kamatdöntésére.
Mészáros Gergő
2025.09.22, 14:50
Frissítve: 2025.09.22, 15:52

Jól kezdte a hetet a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton látványosat javított a hétfői kereskedésben kora délutánra. A forint lendületének a dollár ismételt gyengélkedése ágyazott meg, az amerikai fizetőeszköz DXY indexe ugyanis 0,2 százalékos napi mínuszban jár a délután közepén, míg az euró-dollár 0,42 százalékot emelkedett napon belül, 1,179-ig tolva ezzel a keresztet.

Minden fronton tarol a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Minden fronton tarol a forint

A forint az euróval szemben 0,34 százalékos napi pluszban jár fél három környékén, a kereszt a 389,0-es árfolyammal kacérkodik. A hazai deviza immáron hosszú napok óta képes tartani a 390-es szint környékét az euró ellenében, egy pár kisebb botlástól eltekintve egy hete a lélektani határ déli oldalán tartózkodik a kereszt, ezzel a korábbi éves csúcs környékén jár. A lokális csúcsot szeptember 18-án ütötte meg a jegyzés, amikor 387,9-ig erősödött a devizánk.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.2565 -0.35%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint a dollár ellenében még ennél is jobban mutat, a zöldhasúval szemben immáron 0,6 százalékos napi pluszban jár a devizánk, 330,3 környékén jegyzik a keresztet a nemzetközi devizapiacon. A lokális csúcsot jelentő 326,7-et szeptember 17-én ütötte meg a kurzus, ezzel több mint hároméves rekordra került az amerikai deviza ellenében. 

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
330.7972 -0.6%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint lendületét alapvetően az MNB tartósan biztos, magasan ragadó kamatpályája adja, a kamatkülönbözet ugyanis az euró ellenében már kifejezetten nagyra tágult az elmúlt időszakban, az EKB lendületes kamatcsökkentésének köszönhetően, a dollárral szemben pedig egyelőre csak a várakozás ez: a Fed minden bizonnyal még többször is vágni kényszerül majd a hitelfelvétel költségein, mielőtt az MNB akár egyszer is hozzányúlna a hazai kamatokhoz, a különbözet így ezen a fronton még nőhet is, aminek a forint lehet az egyértelmű nyertese.

A forint a régiós devizákkal szemben is jó formában van a nap során, 

  • a lengyel zloty ellenében 0,25 százalékos a nyerő, 
PLN / HUF árfolyam
Lengyel zloty árfolyam (PLN/HUF)
91.4328 -0.14%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
  • a cseh koronával szemben 0,21 százalékot javított napon belül a devizánk, 
CZK / HUF árfolyam
Cseh korona árfolyam (CZK/HUF)
16.0462 -0.17%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
  • a román lej keresztje pedig 0,4 százalékot romlott a forint ellenében a hétfői kereskedésben.
RON / HUF árfolyam
Román lej árfolyam (RON/HUF)
76.6812 -0.35%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

