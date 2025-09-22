Úthengerként gázol át az eurón és a dolláron a forint, a román lej már a kanyarban sincs

Jól kezdte a hetet a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton látványosat javított a hétfői kereskedésben kora délutánra. A forint lendületének a dollár ismételt gyengélkedése ágyazott meg, az amerikai fizetőeszköz DXY indexe ugyanis 0,2 százalékos napi mínuszban jár a délután közepén, míg az euró-dollár 0,42 százalékot emelkedett napon belül, 1,179-ig tolva ezzel a keresztet.
A forint az euróval szemben 0,34 százalékos napi pluszban jár fél három környékén, a kereszt a 389,0-es árfolyammal kacérkodik. A hazai deviza immáron hosszú napok óta képes tartani a 390-es szint környékét az euró ellenében, egy pár kisebb botlástól eltekintve egy hete a lélektani határ déli oldalán tartózkodik a kereszt, ezzel a korábbi éves csúcs környékén jár. A lokális csúcsot szeptember 18-án ütötte meg a jegyzés, amikor 387,9-ig erősödött a devizánk.
A forint a dollár ellenében még ennél is jobban mutat, a zöldhasúval szemben immáron 0,6 százalékos napi pluszban jár a devizánk, 330,3 környékén jegyzik a keresztet a nemzetközi devizapiacon. A lokális csúcsot jelentő 326,7-et szeptember 17-én ütötte meg a kurzus, ezzel több mint hároméves rekordra került az amerikai deviza ellenében.
A forint lendületét alapvetően az MNB tartósan biztos, magasan ragadó kamatpályája adja, a kamatkülönbözet ugyanis az euró ellenében már kifejezetten nagyra tágult az elmúlt időszakban, az EKB lendületes kamatcsökkentésének köszönhetően, a dollárral szemben pedig egyelőre csak a várakozás ez: a Fed minden bizonnyal még többször is vágni kényszerül majd a hitelfelvétel költségein, mielőtt az MNB akár egyszer is hozzányúlna a hazai kamatokhoz, a különbözet így ezen a fronton még nőhet is, aminek a forint lehet az egyértelmű nyertese.
A forint a régiós devizákkal szemben is jó formában van a nap során,
