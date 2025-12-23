Itt az igazi áttörés a súlycsökkentő gyógyszereknél: napokon belül már tablettaként is kapható az olcsó csodaszer – berobbant a Novo Nordisk árfolyama

A Novo Nordisk súlycsökkentő csodaszere, a Wegovy megkapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet engedélyét tabletta formájában is, ám a dán gyógyszergyártónak most nemcsak az új beviteli formát kell tesztelnie, de üzleti modellt is.

A Novo Nordisk csodaszere hamarosan tablettaként is kapható lesz/Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A Novo Nordisk kénytelen lesz a készpénzes vevők felé fordulni

Eddig ugyanis a Wegovy fő piacát az egészségbiztosítások által finanszírozott vásárlók jelentették, de a Novo Nordisk most szemet vetett a készpénzes fogyasztókra is.

A súlycsökkentésért folytatott versenyző dán vállalat és versenytársa ugyanis novemberben alkut kötött Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjával, melynek keretében mind a két cég vállalta, hogy amennyiben a tabletta megkapja a szükséges engedélyeket, úgy annak kezdő havi dózisa

nem kerül majd többe 149 dollárnál

az állami Medicare vagy Medicaid biztosítással rendelkezőknek, valamint a készpénzes vevőknek.

A Novo Nordisk a szerek injekciós változatában lemaradni látszik az Eli Lilly Zepbound – nemzetközi piacon Mounjaro – szerével szemben, így a tablettás kiszereléstől szerencséjének fordulását várja.

A Novo Nordisk Egyesült Államokért felelős ügyvezető elnökhelyettese, David Moore a Reuters beszámolója szerint elmondta, hogy az önfinanszírozólehetőség a tengerentúlon az első naptól nyitva áll majd, ám a dán gyógyszercég azt nem árulta el, hogy a nagyobb dózisok ára mennyi lesz majd.

A Lilly – mely márciusra szeretné a tabletta formájú fogyasztószer engedélyét megszerezni – ugyanakkor közölte, hogy nagyobb hatóanyagtartalom esetén is 399 dollárban húzza meg a havi adag felső árát.

Egészpályás letámadásra készül a Novo Nordisk

A Novo Nordisk januárban több csatornán is elkezdi majd a Wegovy tabletta forgalmazását, legyen szó kiskereskedelmi patikákról, online megoldásokról vagy a telemedícina partnerekről.

Így a betegek már a biztosítási fedezet nélkül is elkezdhetik a gyógyszer szedését. Moore szerint a készpénzes vevők aránya már így is 5 százalékról két számjegyűre ugrott idén, az injektálható Wegovy esetében is. A tabletta 1,5 mg, 4 mg, 9 mg és a hosszabb hatóidejű 25 mg dózisokban lesz elérhető.

A Wegovy új formájától a forgalom növekedésének helyreállását várja a dán vállalat,

ám azt Moore is elismeri, hogy hasonló, készpénzes vevőkre fókuszáló módon még nem dobtak piacra gyógyszert korábban. Azonban szemben a korábbi formátummal, a tabletta formátum újabb vevőket szólíthat meg, akik féltek a tűvel beadható megoldástól. A tabletta forma segítheti a szer használatának fenntartását is.