Deviza
EUR/HUF390,78 +0,55% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF447,23 +0,49% CHF/HUF420,52 +0,76% PLN/HUF92,55 +0,41% RON/HUF76,76 +0,48% CZK/HUF16,08 +0,68% EUR/HUF390,78 +0,55% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF447,23 +0,49% CHF/HUF420,52 +0,76% PLN/HUF92,55 +0,41% RON/HUF76,76 +0,48% CZK/HUF16,08 +0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
zaporizzsjai atomerőmű
Roszatom

Végleg lenyúlnák Európa legnagyobb atomerőművét az ukránoktól az oroszok

A Roszatom szerint a megszállt létesítményt az orosz törvényekkel összhangban csak ők üzemeltethetik. Az atomerőmű elfoglalása után az orosz állam tulajdonába került.
K. B. G.
2025.12.23, 18:46

Csak egyetlen üzemeltető szervezet képes az orosz törvényekkel összhangban üzemeltetni,, ellenőrizni és a biztonságot garantálni a Zaporizzsjai Atomerőműnél, és ez nem más, mint a Roszatom – közölte az orosz állami vállalat vezetője, Alekszej Likacsev.

A Zaporizzsjai atomerőművet a háború kezdetén foglalta el Oroszország/Fotó: AFP

A Roszatom szerint csak ők üzemeltethetik a Zaporizzsjai Atomerőművet

Az Interfax beszámolója szerint Likacsev szerint hiába kérdezik gyakran, hogy a Roszatomon kívül más képes-e az Ukrajnától elfoglalt atomerőmű üzemeltetésére, szerinte erre csak egy szervezet képes, az, amit ő vezet. A cégvezető hozzátette, hogy már ma is a Roszatom felel az erőmű működtetéséért a háborús körülmények ellenére.

Korábban JD Vance amerikai alelnök arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokon már felmerült annak a kérdése is, hogy lehetséges-e az atomerőmű közös üzemeltetése. Azonban 

Oroszország a megszállt ukrán területeket ma már saját részének gondolja.

A Zaporizzsjai Atomerőmű Európa legnagyobb atomerőműve, hat VVER-1000 reaktorral, ám 2022 szeptember 11. óta nem termel áramot, miután mind a hat reaktort leállították.

Az oroszok most úgy vélik, hogy az erőmű az állam tulajdona, amit a Roszatom egyik leányvállalata üzemeltet.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12603 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu