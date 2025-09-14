Kannabisz ralit indított a Wall Streeten Donald Trump

Kilőtt a kannabisz részvények árfolyama, mióta Donald Trump amerikai elnök meglengette reformterveit a szer átsorolásáról. Az AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, amely az amerikai kannabiszcégek kosarát követi, azóta 40 százalékot emelkedett.
Jelenleg a marihuána a heroinnal és az LSD-vel szerepel közös listán. A Fehér Ház azt fontolgatja, hogy a kannabiszt a kevésbé káros, de korlátozott szerek közé sorolja, mint a ketamin vagy az anabolikus szteroidok.
Az átsorolás ugyan nem oldja meg a kannabiszcégek összes problémáját, de ez mégis egy lépés lenne a legalizálás felé. Egyelőre
az intézményi befektetők kerülik a kannabisz szektort,
ám az átsorolás változást hozhat. Az intézményiek megjelenésével pedig csökkenhet a kannabiszrészvények függése a remegő kezű kisbefektetőktől.
Sok kisbefektető megégette magát, amikor 2021-ben belevettek a mémrészvények eufóriájába. A kannabisz ETF abban az időszakban szárnyalt, de az elmúlt öt évben 80 százalékot zuhant.
Az átsorolás legközvetlenebbül a kannabiszcégek adóztatását érintené. A jelenlegi besorolás miatt nem tudják leírni a cégek a béreket, a bérleti díjakat és a marketing költségeket. Emiatt
a tényleges adókulcsuk 60-90 százalékos.
Az is kérdés, hogy mi lesz a be nem fizetett adóval. A szektor cégei ügyvédi tanácsra nem fizetnek adót, mert arra készülnek, hogy bíróságon támadják meg a kötelezettséget, ha változik a besorolás.
Ám ez megtévesztheti a befektetőket, hiszen az adófizetés halasztása miatt magasabb a cégek készpénzállománya, mint ami a valós jövedelemtermelő képességükből következne.
