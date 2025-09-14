MI-rabszolgaság: nincs pia, nincs szex, nincs alvás, csak a laptop

Azt mondják, ha San Franciscóban eldobnak egy kavicsot, akkor biztosan eltalálnak egy startupalapítót, aki abban reménykedik, hogy áttörést jelentő terméket dob piacra. Versenyeznek, hogy csatlakozzanak a technológiai milliárdosok felső rétegéhez, akik forradalmasították a világ vásárlási, kommunikációs és szórakozási szokásait. Az ifjú IT-titánok 90-100 órás munkaheteket tolnak, hogy 10 év alatt felépítsenek egy 10 milliárd dolláros céget.

Kit érdekel San Francisco, ha startupot lehet építeni? / Fotó: Shutterstock

Világot megváltó startupok

Miért mennék inni egy bárba, ha céget építhetek?

– kérdi Emily Yuan, a mesterséges intelligencián (MI) alapuló pénzügyi struktúrákkal foglalkozó Corgi 23 éves társalapítója.

Yuan és más huszonéves startupalapítók az irodán kívüli, rövid idő nagy részét is olyan tevékenységekkel töltik, melyek a munkához kötődnek. Legfeljebb egy gőzfürdőt engednek meg maguknak, hogy kiizzadják a méreganyagokat. Sokan otthagyták az egyetemet, s inkább beköltöztek valamelyik startupinkubátorba.

Az induló vállalkozásoknak alig kell több, mint egy ötlet és egy laptop.

Az indíték nem pusztán anyagi, hiszen egyszerűbb és könnyebb módjai is vannak a pénzkeresésnek. Például Marty Kausas, aki 50 millió dollárt gyűjtött a Pylon startupnak, a társadalmi küldetés fontosságát hangsúlyozza, ha nem is mentik meg a világot, de legalább építenek valami maradandót. Mint mondja:

Lehetnék programozó, aki egy nagy technológiai cégnél dolgozik, de ez nem hangzik valami jól.

Pedig alkalmazottként is kiemelt keresetre számíthat egy mesterségesintelligencia-fejlesztő.

Mint az internet hajnalán: az irodában alszanak

Sokan az irodában laknak, gyakori, hogy az induló vállalkozások első alkalmazottai a logót is magukra tetováltatják. A kívülállók számára az alapítók élete örömtelennek tűnhet:

fiatalok Amerika egyik legfestőibb városában hajszolják a szerencséjüket, anélkül, hogy időt szánnának San Francisco csodáinak felfedezésére,

előre csomagolt ételeken élnek, amit a számítógépük előtt görnyedve fogyasztanak.

Haseab Ullah a saját megtakarításaiból indított el egy mesterséges intelligencia ügyfélszolgálati chatbotot. Egy régi irodaházban lakik, a lakóteret 20 ember osztja meg egymás között, az ágyakat csak függöny választja el a közösségi tértől.

Olyan ez mint egy vasúti hálókocsi.

Jared Friedman, az Y Combinator startup inkubátor partnere úgy fogalmazott: