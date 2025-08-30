Minél fiatalabbak, annál többet keresnek az MI bennszülöttek

Nehéz ma Amerikában munkát kereső fiatalnak lenni. A pályakezdők munkanélküliségi rátája 4,8 százalék volt júniusban a Fed adatai szerint, míg a teljes munkaerőpiacra vetítve csupán 4 százalékos volt ez a mutató. Ám van egy szegmens, ahol prémium bérekkel várják a fiatalokat: ez a terület a mesterséges intelligencia fejlesztés. Itt szénné keresik magukat a huszonéves MI bennszülöttek.

Bérelőnyben az MI bennszülöttek / Fotó: Science Photo Library via AFP

Szénné keresik magukat az MI bennszülöttek

Az adattudomány és MI területen alkalmazott, legfeljebb három éves tapasztalattal rendelkező, nem vezető beosztású dolgozók alapfizetése egy év alatt 12 százalékkal nőtt

– derül ki a Burtch Works mesterséges intelligencia munkaerő-kölcsönző cég jelentéséből, mely azt is megállapította, hogy a mesterséges intelligenciával dolgozókat kétszer olyan gyorsan léptetik elő vezetői pozíciókba, mint más technológiai területeken dolgozó társaikat. Képességeik és hatásuk miatt ugranak a ranglétrán, nem pedig a munkában eltöltött éveik eredményeként.

Jelentős fizetési különbség van a gépi tanulási mérnöki és a szoftvermérnöki munka között.

A Databricks adatelemző szoftvercég, amelynek értéke az egekbe szökött az MI fellendülése nyomán, azt tervezi, hogy idén megháromszorozza az iskolából közvetlenül felvett emberek számát, jórészben azért, mert ismerik és használják a mesterséges intelligenciát.



MI bennszülöttekként jönnek be a kapun

- mondja Ali Ghodsi, a Databricks vezérigazgatója. Hozzátéve: olyat tudnak, amire szinte lehetetlen rávenni az idősebb dolgozókat.

Doktorival vagy akár diploma nélkül, de nulla munkahelyi tapasztalattal

Egy generatív mesterséges intelligencia kutató, aki mindössze két éves tapasztalattal rendelkezik, évi 190 és 260 ezer dollár közötti alapfizetést kereshet a Databricksnél, a vállalat álláshirdetési oldala szerint. A részvénytámogatásokat is beleszámítva a teljes kompenzáció ennél sokkal magasabb lehet.

Még a mesterséges intelligenciával dolgozók munkaerőpiacán is van egy elágazás

- hangsúlyozta Jure Leskovec, a Stanford Egyetem számítástechnika professzora és a startup Kumo.AI társalapítója. Mondván, a huszas éveik elején járó Ph.D. hallgatók hatékony kutatásokat végeznek, korán elhagyják programjaikat, s mesés ajánlatokat kínáló cégekhez távoznak. Még azt megelőzően, hogy bármilyen iparági tapasztalatuk lenne.