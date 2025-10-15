Visszaröppen a BUX kosárba a Delta

Október elején esett ki a BUX indexkosarából a Delta Group. Miután már második alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait. A társaság most a saját részvények eladásával próbálja teljesíteni a feltételeket.

Cél a BUX kosár / Fotó: Delta Csoport

Kiestek a BUX kosárból

Kedden piaczárás után közölte a Delta, hogy a saját részvények száma 2025.10.13. értéknappal összesen 607 457 darab törzsrészvénnyel csökkent, így az általa tulajdonolt saját részvények száma 7 392 543 darab db törzsrészvény, mely mennyiség össznévértékének az alaptőkéhez viszonyított aránya: 1,7866 százalék.

A társaság október 30-án tartja éves közgyűlését. A meghívó mellékletében olvashatunk az indetagságról is.