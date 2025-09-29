Öveket becsatolni, ma átrendezik az indexkosarakat – fokozott forgalom várható a pesti parketten

Ma éjféltől változik a BUX index összetétele. A Zwack visszatér az első számú hazai részvényindexbe, a Delta Technologies viszont távozni kényszerül a tőzsdeüzemeltető döntése értelmében. Fokozott forgalom várható a mai zárószakaszban a pesti parketten. Különösen, hogy a Zwack és a Delta piaca az elmúlt két hétben szembement a döntéssel. A távozót vették, az érkezőt adták.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexbizottságának döntése értelmében
októbertől bekerülnek a BUX-kosárba a Zwack részvényei.
A blue chip indexben az Unicum gyomorkeserű és más égetett szeszes italok gyártója a Delta Technologies papírjait váltja, melynek második alkalommal nem sikerült tejesítenie az indextagság kritériumait.
A CIG Pannónia a szeptemberi felülvizsgálat során szintén nem tudott maradéktalanul megfelelni a feltételeknek, ám mivel ez első alkalommal fordult elő, maradhat a pesti tőzsde első számú részvénykosarában.
A BUX indexbe egyelőre
nem térhet vissza a PannErgy, hiába teljesítette a feltételeket,
mert épp az eggyel korábbi felülvizsgálat következtében kellett távoznia a kosárból, így a türelmi időszakra vonatkozó rendelkezés alapján októberben még nem csatlakozhat a hazai tőzsde elitköréhez.
Az október 1-jén életbe lépő változások nyomán a BUX 16 részvényt tartalmaz majd, tagjai a
A benchmarkot követő alapok jellemzően a mai zárószakaszban súlyozzák át a portfóliót, ami forgalomnövekedést hozhat
- mondta Czibere Ákos, az Equilor elemzője, hozzátéve: miután a közlemény már szeptember közepén megjelent, korábban is lehettek részvénymozgások.
A kis- és közepes tőzsdei méretű cégek indexe, a BUMIX egy új taggal, a tőzsdeüzemeltető társaság Budapesti Értéktőzsde részvényeivel bővül.
A BIF és az MBH Jelzálogbank első alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait ezért továbbra is maradhatnak a BUMIX-kosárban.
Múlt héten láthattuk:
a Delta annak ellenére is nagy forgalommal felívelt, hogy ma éjjel kiesik a BUX-kosárból.
A részvény csak a ma délelőtti közel 5 százalékos esést követően tért vissza a szeptember közepi árfolyamszintre.
Míg a BUX-kosárba belépő Zwack az index hír másnapján 1200 forintot esett: 32 ezerről 30800 forintra, s azóta sem vergődött 31 ezer forint fölé az árfolyam.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.