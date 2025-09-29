Deviza
Öveket becsatolni, ma átrendezik az indexkosarakat – fokozott forgalom várható a pesti parketten

A Zwack visszatér a BUX-kosárba, míg a Delta Technologies kiesik belőle. A benchmarkot követő alapok jellemzően a mai zárószakaszban súlyozzák át a portfóliót, ami forgalomnövekedést hozhat. A Zwack és a Delta piaca az elmúlt két hétben szembement a tőzsdeüzemeltető döntésével.
Faragó József
2025.09.29, 12:49
Frissítve: 2025.09.29, 13:02

Ma éjféltől változik a BUX index összetétele. A Zwack visszatér az első számú hazai részvényindexbe, a Delta Technologies viszont távozni kényszerül a tőzsdeüzemeltető döntése értelmében. Fokozott forgalom várható a mai zárószakaszban a pesti parketten. Különösen, hogy a Zwack és a Delta piaca az elmúlt két hétben szembement a döntéssel. A távozót vették, az érkezőt adták.

BUX
Változások a BUX kosarában / Fotó: AFP

Fókuszban a BUX-kosár

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexbizottságának döntése értelmében 

októbertől bekerülnek a BUX-kosárba a Zwack részvényei.

A blue chip indexben az Unicum gyomorkeserű és más égetett szeszes italok gyártója a Delta Technologies papírjait váltja, melynek második alkalommal nem sikerült tejesítenie az indextagság kritériumait.

A CIG Pannónia a szeptemberi felülvizsgálat során szintén nem tudott maradéktalanul megfelelni a feltételeknek, ám mivel ez első alkalommal fordult elő, maradhat a pesti tőzsde első számú részvénykosarában.

A BUX indexbe egyelőre

nem térhet vissza a PannErgy, hiába teljesítette a feltételeket,

mert épp az eggyel korábbi felülvizsgálat következtében kellett távoznia a kosárból, így a türelmi időszakra vonatkozó rendelkezés alapján októberben még nem csatlakozhat a hazai tőzsde elitköréhez.

Az október 1-jén életbe lépő változások nyomán a BUX 16 részvényt tartalmaz majd, tagjai a

  •  4IG, 
  • Alteo, 
  • ANY Biztonsági Nyomda, 
  • Appeninn,
  • AutoWallis, 
  • CIG Pannónia, 
  • Graphisoft Park SE, 
  • Gránit Bank, 
  • Magyar Telekom, 
  • Masterplast, 
  • Mol, 
  •  Opus, 
  • aOTP Bank, 
  • Richter Gedeon, 
  • Waberer’s 
  • és a Zwack lesznek.
BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A benchmarkot követő alapok jellemzően a mai zárószakaszban súlyozzák át a portfóliót, ami forgalomnövekedést hozhat 

- mondta Czibere Ákos, az Equilor elemzője, hozzátéve: miután a közlemény már szeptember közepén megjelent, korábban is lehettek részvénymozgások.

BUMIX-kosárba kerül a BÉT

A kis- és közepes tőzsdei méretű cégek indexe, a BUMIX egy új taggal, a tőzsdeüzemeltető társaság Budapesti Értéktőzsde részvényeivel bővül.

A BIF és az MBH Jelzálogbank első alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait ezért továbbra is maradhatnak a BUMIX-kosárban.

BUM részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Nem minden a benchmark

 Múlt héten láthattuk: 

a Delta annak ellenére is nagy forgalommal felívelt, hogy ma éjjel kiesik a BUX-kosárból. 

A részvény csak a ma délelőtti közel 5 százalékos esést követően tért vissza a szeptember közepi árfolyamszintre.

DELTA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DELTA részvény12:10:48
Árfolyam: 53.9 HUF -2 / -3.71 %
Forgalom: 3,323,333 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Míg a BUX-kosárba belépő Zwack az index hír másnapján 1200 forintot esett: 32 ezerről 30800 forintra, s azóta sem  vergődött 31 ezer forint fölé az árfolyam.

ZWACK részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ZWACK részvény12:52:23
Árfolyam: 31,000 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 6,433,500 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

