Keserves télre számít Szerbia, Vucic el is panaszolta Von der Leyennek, de hiába

Noha eddig igyekezett nyugtatni Szerbia népét az ország egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS elleni amerikai szankciókkal kapcsolatban Aleksandar Vucic szerb elnök, most már ő is elismeri, hogy nehéz helyzetbe kerülhet az ország energiaellátása. Ursula von der Leyen belgrádi látogatása alkalmából tartott sajtótájékoztatóján ugyanakkor nem számolhatott be megoldásról a pancsovai finomító elleni szankciók kérdésében.

A NIS pancsovai finomítójának leállása súlyos gonmdokat okozhat Szerbiában/Fotó: Ivan Milutinovic / REUTERS

Nincs könnyű megoldása a NIS elleni szankcióknak

Vucic szerint ez nem egy könnyen megoldható probléma, de reméli, hogy az Európai Unió segít a kérdés feloldásában. Ezért a szerb államfő levélben fordult Ursula von der Leyenhez, noha tisztában van vele, hogy az EU nem tudja levenni a szerb olajtársaságot az amerikai szankciós listáról. Vucic emellett arra kérte a bizottsági elnököt, hogy Szerbia kapjon felmentést az uniós acélipari vámok alól. Mint mondta,

bízik abban, hogy az unió talál megoldást a tagjelölt országok helyzetének könnyítésére.

Vucic azután beszélt minderről, hogy tárgyalt a Belgrádba látogató bizottsági elnökkel, de megoldást nem tudtak találni a NIS elleni amerikai szankciók ügyére.

A szerb elnök szerint noha az ország jelentős olaj- és földgázkészleteket halmozott fel, nehéz tél elé néz, de hozzátette, hogy szorosan együttműködnek az EU-val a kérdésben, lévén az unió Szerbia legnagyobb befektetője és kereskedelmi partnere. Az unióval együttműködve interkonnektort is építenek Észak-Macedónia és később Románia felé is, hogy diverzifikálják az energiaforrásokat – írja a B92 szerb üzleti portál.

Hiába tárgyalt az oroszokkal, nem talált megoldást Vucic

Vucic a héten tárgyalt a NIS 44,9 százalékát tulajdonló Gazpromnyeft vezetőjével és Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel is, akik szerint nyitottak voltak a megoldásra és konstruktívan álltak a kialakult helyzethez. Azonban megoldásról nem tudott beszámolni a tárgyalás után, márpedig a Gazpromnyeft és a Gazprom kisebb, 11,3 százalékos tulajdonrésze a NIS-ben az október elején hatályba lépett amerikai szankciók oka.