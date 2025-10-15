Keserves télre számít Szerbia, Vucic el is panaszolta Von der Leyennek, de hiába
Noha eddig igyekezett nyugtatni Szerbia népét az ország egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS elleni amerikai szankciókkal kapcsolatban Aleksandar Vucic szerb elnök, most már ő is elismeri, hogy nehéz helyzetbe kerülhet az ország energiaellátása. Ursula von der Leyen belgrádi látogatása alkalmából tartott sajtótájékoztatóján ugyanakkor nem számolhatott be megoldásról a pancsovai finomító elleni szankciók kérdésében.
Nincs könnyű megoldása a NIS elleni szankcióknak
Vucic szerint ez nem egy könnyen megoldható probléma, de reméli, hogy az Európai Unió segít a kérdés feloldásában. Ezért a szerb államfő levélben fordult Ursula von der Leyenhez, noha tisztában van vele, hogy az EU nem tudja levenni a szerb olajtársaságot az amerikai szankciós listáról. Vucic emellett arra kérte a bizottsági elnököt, hogy Szerbia kapjon felmentést az uniós acélipari vámok alól. Mint mondta,
bízik abban, hogy az unió talál megoldást a tagjelölt országok helyzetének könnyítésére.
Vucic azután beszélt minderről, hogy tárgyalt a Belgrádba látogató bizottsági elnökkel, de megoldást nem tudtak találni a NIS elleni amerikai szankciók ügyére.
A szerb elnök szerint noha az ország jelentős olaj- és földgázkészleteket halmozott fel, nehéz tél elé néz, de hozzátette, hogy szorosan együttműködnek az EU-val a kérdésben, lévén az unió Szerbia legnagyobb befektetője és kereskedelmi partnere. Az unióval együttműködve interkonnektort is építenek Észak-Macedónia és később Románia felé is, hogy diverzifikálják az energiaforrásokat – írja a B92 szerb üzleti portál.
Hiába tárgyalt az oroszokkal, nem talált megoldást Vucic
Vucic a héten tárgyalt a NIS 44,9 százalékát tulajdonló Gazpromnyeft vezetőjével és Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel is, akik szerint nyitottak voltak a megoldásra és konstruktívan álltak a kialakult helyzethez. Azonban megoldásról nem tudott beszámolni a tárgyalás után, márpedig a Gazpromnyeft és a Gazprom kisebb, 11,3 százalékos tulajdonrésze a NIS-ben az október elején hatályba lépett amerikai szankciók oka.
A januárban bejelentett amerikai szankciók alól Szerbia többször is ideiglenes halasztást kapott, ám mindezidáig nem tudott megszabadulni az orosz tulajdonosoktól, így az intézkedések végül életbe léptek. Ennek eredményeként pedig
a NIS pancsovai finomítóját ellátó horvát vezetéküzemeltető vállalat, a Janaf sem képes oda olajat szállítani.
Vucic szerint ez azt jelentheti, hogy novemberben leáll a finomító működése. Bár ezt követően még mindig rendelkezik feldolgozott kőolajszármazékokkal Szerbia, a létesítmény leállása azt jelentené, hogy az országnak a stratégiai készletekhez kell nyúlnia. A szankciók a horvát vezetékes cég számára is nagy kiesést okoznak, hiszen a bevételek harmada származik a NIS-nek való szállításokból.
Korábban Vucic kizárta a NIS államosítását, mely megoldaná a szankciók problémáját, mondván Szerbia nem kommunista vagy fasiszta ország, így nem akarja rátenni a kezét mások tőkéjére. A szerb állam egyébként szintén rendelkezik 29,9 százalékos tulajdonrésszel a NIS-ben. Ugyanakkor a Gazprom csak az év végéig kötne gázszállítási szerződést Belgráddal, noha a szerbek három éves szerződést szeretnének.
Von der Leyen szerint Szerbia hozzákapcsolása az európai energiapiachoz jelentheti a valódi garanciáját annak, hogy a szerb családok biztonságban és melegben lehetnek a télen. A bizottsági elnök beszélt a folyamatban lévő közös energetikai projektekről is, mint a szerb-bolgár gáz interkonmnektor vagy a Transz-Balkán áramfolyosó, és jelezte, hogy Szerbiát is meghívták a közös európai gázvásárlási mechanizmusban való részvételre.