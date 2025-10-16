Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.56 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.17% RON/HUF76.54 -0.33% CZK/HUF16.02 -0.42% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.56 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.17% RON/HUF76.54 -0.33% CZK/HUF16.02 -0.42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,270.35 +0.44% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,750 0% OTP30,720 +0.94% RICHTER10,310 +0.39% OPUS552 -0.36% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,631.74 -0.44% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.96 +0.17% BUX103,270.35 +0.44% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,750 0% OTP30,720 +0.94% RICHTER10,310 +0.39% OPUS552 -0.36% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,631.74 -0.44% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.96 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
árfolyam

Erős szinteken mozog a forint, de délután sziesztázott a kurzus

Déli harangszóra megtorpant a magyar deviza, ám továbbra is az erős oldalon keresi az irányt a forint.
Faragó József
2025.10.16, 15:42
Frissítve: 2025.10.16, 15:48

Délelőtt még erősödött a forint, aztán kora délután megtorpant a magyar deviza, mely továbbra is az erős oldal fontos szintjein mozog.

forint
Jó formában a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Megint támaszt tört a forint

A forint számára kedvezően indult a csütörtöki nap, a főbb devizák mindegyikével szemben, már nyitáskor tudott javítani az előző naphoz képest. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, ez 390,3 forintos árfolyamot jelent. 

Déli harangszóig folyamatosan erősödött a forint azt euróval szemben. Egészen 389,45-ig süllyedt az euró-forint jegyzése. Innen azonban felfelé indult a kurzus, s a délelőtt letört 390-es támasz visszatesztje kezdődött. Ennek során kora délután kétszer is kissé 390 fölé szúrt a jegyzés.

Technikai alapon, azt látjuk, hogy már szerdán a 30 napos mozgóátlag alá került az euró-forint jegyzése, mely 390,65-nél jelenleg fontos ellenállást képez. Felette 391,80-nál, majd 392,41-nél adódnak akadályok, utóbbi az 50 napos mozgóátlag. 

Míg lefelé tekintve, a 390-es lélektani szint továbbra is tesztelés alatt áll, s majd tőzsdezáráskor kaphatunk információt arról, hogy szignifikáns-e a letörés? További fontos támasz 388,50-nél feszül.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.2565 -0.35%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Míg a dolláron 0,2 százalékot hozott reggel a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 334,9 forintig csúszott vissza tőzsdenyitásra. Délelőtt több hullámban erősödött a forint, s délre 334 közelébe süllyedt a dollár-forint. Majd 334,8 közelébe emelkedett.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
333.5557 -0.57%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Választási intézkedések gyengítik a forintot

Az Erste elemzői szerint a dollár gyengülése támogatja a forint erősödését. Ugyanakkor a magyar deviza ellen hat, hogy Lázár János után ma reggel már a miniszterelnök is a 14. havi nyugdíjról posztolt, ami erősíti a valószínűségét az újabb, választások előtti jóléti intézkedésnek. Ez masszív teher lenne a költségvetésnek: 

éves szinten mintegy 600 milliárd forintról beszélünk, ami GDP-arányosan 0,7 százaléknak felel meg, s egyértelműen pluszkiadás a nyáron elfogadott költségvetési tervezethez képest.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu