KSH
import
külkereskedelmi termékforgalom
export
külkereskedelem

Több mint hétszázmillió eurót keresett egy hónap alatt Magyarország, mégis romlott az egyenleg

Októberben az export 3,1 százalékkal, az import 1,1 százalékkal bővült a KSH friss adatközlése szerint. Magyarország termék-külkereskedelmi többlete 713 millió euró volt.
VG
2025.12.01, 08:30
Frissítve: 2025.12.01, 08:32

Októberben 713 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, az egyenleg 178 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,1 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 1,1 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,4 százalékkal, az importé pedig 3,6 százalékkal maradt el a 2025. szeptemberitől – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett gyorstájékoztatójából.

külkereskedelem, kereskedelem, raktár, munkás, raktári munkás, targoncás, targonca külker KSH
Októberben 713 millió euró volt Magyarország termék-külkereskedelmi többlete / Fotó: Shutterstock

Egy hónappal korábban, szeptemberben hazánk termék-külkereskedelmi többlete 589 millió euró volt, a külkereskedelmi egyenleg 297 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten.

2025. októberében a kivitel értéke 12,8 milliárd euró (5010 milliárd forint), a behozatalé 12,1 milliárd euró (4732 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 0,9 százalékkal csökkent, az importé 0,6 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,6 százalékkal, a behozatalé 0,7 százalékkal csökkent.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,6 százalékkal, a behozatalban 3,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,0 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 2,9 százalékkal, a dollárral szemben 9,0 százalékkal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,6 százalékkal csökkent, importvolumene 6,4 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,5 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 2,9 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 6,2 százalékkal, importvolumene 6,6 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,8 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 2,5 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 20, az importjuké 5,1 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 0,6 százalékponttal ellensúlyozta a teljes kivitel volumencsökkenését, importoldalon 0,4 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,4 százalékkal csökkent, a behozatalé 5,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,4 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, importban ugyanennyivel erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.

Továbbra is az EU a legfontosabb külkereskedelmi partner

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,7 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 3,4 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 53 millió euróval romlott a 2024. októberi egyenleghez képest, 1063 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 4,0 százalékkal csökkent, a behozatalé 10 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 126 millió euróval romlott, 351 millió eurós passzívumot mutatott.

Az év első tíz hónapjában, 2025. januárja és októbere között a kivitel értéke 123 milliárd euró (49 364 milliárd forint), a behozatalé 115 milliárd euró (45 945 milliárd forint) volt.

