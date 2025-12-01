Jön az új uniós adó, kiszámolták, mit okozna Magyarországon: 872 forintos benzin, 886 forintos gázolaj

Az Európai Unió karbonadóval sújtaná az európai háztartások fűtési és hűtési energiafelhasználását, valamint üzemanyag-fogyasztását. Az intézkedés következményeként a magyarok áram- és gázszámlái a jelenlegi 3,9-szeresére emelkednének, ami évente 575 ezer forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak. A benzin és a gázolaj literenkénti ára pedig 870 forint fölé emelkedne, ami a közlekedési kiadások növekedése mellett fokozná az inflációt – írta elemzésében a Századvég.

Áremelkedéseket okozna az új uniós karbonadó / Fotó: Alexandros Michailidis / Shutterstock

Kiemelték, hogy az Európai Parlament november 13-án megszavazta a 2040-es 90 százalékos kibocsátáscsökkentési célról szóló klímarendeletet, amelynek egyik fontos eszközét a lakossági fűtésre-hűtésre, közlekedésre, valamint mezőgazdasági tevékenységre bevezetendő, 2028-ban induló kibocsátáskereskedelmi rendszer jelentené. Az eszköz lényegét tekintve egy karbonadó, amely a fogyasztás visszafogása érdekében, mesterségesen megemelné az üzemanyagárakat, illetve a háztartások és a gazdák energiaköltségeit.

Már így is többet fizet az Európai Unió

A Századvég elemzése szerint ez a lépés észérvekkel nehezen indokolható, mivel az Európai Unió a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás csupán 6 százalékáért felelős, azonban a polgárai már most is jóval többet fizetnek a rezsiért, illetve az üzemanyagért, mint a más nagy régiókban élők.

A tavalyi évben a háztartásiáram-tarifák 60 százalékkal, a gáztarifák pedig 125 százalékkal voltak magasabbak az Európai Unióban, mint az Amerikai Egyesült Államokban.

Hasonló mértékű különbség tapasztalható a benzin árában is, idén januárban egy liter üzemanyagért az EU-ban kétszer annyit kellett fizetni, mint az USA-ban, és 65 százalékkal többet, mint Kínában.

Ezzel Európa a világon az egyik legdrágább kontinensnek minősül, ami a szállítási költségeken keresztül szinte valamennyi termék árában megjelenik.

Az elemzés szerint a magas energiaárak súlyos társadalmi problémákat idéznek elő: 2024-ben az uniós polgárok 22 százaléka fűtési, 26 százaléka pedig díjfizetési nehézségekről számolt be. Az országok közötti különbségek leginkább a tarifaszabályozásban tapasztalható eltérésekkel magyarázhatók. Példaként emelték ki Magyarországot, amely azért volt képes a legalacsonyabban tartani az érintettek arányát az unióban, mert a rezsicsökkentési program keretében a közösség legszigorúbb tarifaszabályozását alkalmazza.