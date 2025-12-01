Lépni kellett, Orbán Viktor már alá is írta: durván nőnek a közlekedési bírságok – egy vagyon lesz, ha ezt valaki elköveti

A gyorsforgalmi utakról leterelődő teherforgalom visszaszorítására született kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben vasárnap, jelentősen növekszik a kiszabható bírságok összege.

A teherautók jobban teszik, ha a legtöbb esetben a gyorsforgalmi utakon és az autópályákon maradnak / Fotó: Fülöp Ildikó

A teherautó-sofőröknek kell aggódniuk a bírságok növekedése miatt

A kormányrendelet értelmében a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabható bírság emelkedik meg már az egyszeri szabálysértés esetén is. A jármű-kategóriától függően eddig 37–70 ezer forint közötti kiszabható bírság összege 48–91 ezer forint közötti összegre nő.

A bírságok mindegyik esetben nagyjából 30 százalékkal emelkednek,

így a kamion és teherautó-sofőröknek érdemes odafigyelni, hogy ne tévedjenek olyan utakra, melyeket nem jogosultak használni.

Egyes esetekben még nagyobb mértékben emelkedhet a teherautókra kiszabható bírság, különösen a behajtási tilalom megszegése esetén, ahol az eddigi 47 ezer forintos büntetés akár több mint duplájára, 100 ezer forintra is nőhet. Ez a súlykorlátozást és a tehergépkocsival behajtani tilos táblák figyelmen kívül hagyása esetén sújthatja a sofőröket, valamint a nehéz tehergépkocsikkal kapcsolatos úthasználati szabályok megsértőit.

A rendelet január elsején lép hatályba, párhuzamosan azzal, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) közfeladatait – az úthasználati díjak beszedése és az ehhez kapcsolódó rendszer-üzemeltetés – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át. Ezért a NÚSZ minden szükséges eszközt, vagyontárgyat és munkavállalót ingyenesen átad az egyesülő szervezetnek. A fúzió elsődleges célja a hatékonyság növelése.

Az átszervezés révén csökkennek a rendszerek fenntartására és fejlesztésére, valamint az útdíjbevételt csökkentő külső szolgáltatókra fordított költségek, miközben a beszedett díjakból származó bevételek nagyobb része közvetlenül a hazai úthálózat fenntartását és fejlesztését szolgálja majd, anélkül, hogy az úthasználók terhei növekednének.