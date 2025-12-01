Deviza
Bejelentette a NAV: máris elindult a karácsonyi razzia, ők kapnak ellenőrzést – kétmilliós bírságcsekkek röpködhetnek

Egészen az év végéig fokozza jelenlétét az adóhatóság, elindult a karácsonyi ellenőrzés-sorozat.
Andor Attila
2025.12.01, 08:11
Frissítve: 2025.12.01, 08:50

Az adóhatóság friss közleménye szerint adventi vásárokon, a piacokon, a fenyőfa-árusító helyeken, a nagyobb bevásárlóközpontokban, illetve a vendéglátóknál és az ünnepi szolgáltatások nyújtóinál a revizorok kiemelten vizsgálják az adókötelezettségek teljesítését.

adóhatóság
Az adóhatóság elkezdte a karácsonyi ellenőrzés-sorozatot / Fotó: Székelyhidi Balázs

Főként a számla- és nyugtaadást, az áruk eredetét, a foglalkoztatás szabályszerűségét ellenőrzik – tették hozzá. Úgy fogalmaztak, hogy sokat kockáztat az a vállalkozás, amelyik nem tartja be a szabályokat.

Ha valaki bevételét eltitkolva nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár kétmillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat.

Lényegesnek nevezték, hogy a bírság mértéke ugyanennyi lehet abban az esetben is, ha bejelentés nélkül segíti valaki egy-egy napra – úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás keretében – a kereskedő vagy a vendéglátó munkáját. Ilyenkor fontos, hogy nem valamikor a munkanap folyamán, hanem még a munkavégzés megkezdése előtt kell megtenni a bejelentést.

Arról, hogy szabályszerűen bejelentették-e, a munkavállaló maga is meggyőződhet: a NAV-Mobil applikációban a foglalkoztatási adatok egy-két kattintással ellenőrizhetők.

Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat. Ennél a jogsértéstípusnál van bírságminimum is: a magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig legalább félmillió forint – írta közleményében a NAV.

A revizorok mellett a hivatal végrehajtási szakemberei is részt vesznek a karácsonyi akcióban: súlyos jogsértés esetén, és ha a várható mulasztási bírság összegének megfizetése a NAV rendelkezésére álló adatok alapján kétséges, ideiglenes biztosítási intézkedés keretében a hivatal – a költségvetést megillető bevétel biztosítása érdekében – akár az árukészletet is lefoglalhatja.

A közlemény szerint érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók a közeljövőben.

