A magyar megtakarítók 2024–2025-ben hozzászokhattak ahhoz, hogy az állampapírok stabil, kiszámítható és a banki betéteknél jobb hozamot kínálnak. 2026 közeledtével viszont egyre több a bizonytalanság: vajon folytatódik-e a kamatcsökkentési ciklus, vagy az MNB tartósan a mostani szinten tartja a kamatokat? A választól nagymértékben függ, hogy melyik állampapír-stratégia bizonyul nyerőnek.

Állampapír-stratégia 2026-ra: ki marad talpon a kamatvadászatban? / Fotó: Vémi Zoltán

Az egyik legfontosabb kérdés az, mikor érdemesebb rugalmas, változó kamatozású konstrukciókat választani, és mikor inkább maradni a fix kamatú Magyar Állampapírnál. A lényeg ugyanis az: ha az MNB lazít, akkor a jelenleg akár szerényebbnek tűnő fix kamat később relatíve vonzóvá válhat, mert a változó papírok hozama a kamatvágásokkal együtt szokott csökkenni. Ellenben ha a kamatszint tartósan magasan marad vagy akár emelkedne, akkor a változó vagy rövidebb futamidejű papírok teljesíthetnek jobban.

Mi történik, ha valóban esik a kamat?

Tegyük fel, hogy 2026 elején 6,5 százalékos alapkamatnál tartunk, és a jegybank megkezdi a fokozatos lazítást. A változó kamatozású állampapírok – például a Bónusz Állampapír – hozama jellemzően a diszkontkincstárjegyek alakulását követi, tehát a csökkenés viszonylag gyorsan átgyűrűzik.

Mögé tehetünk egy egyszerű kalkulációt:

2026 első fél évében: átlagos 6,2–6,5 százalék körüli a hozam egy változó papír esetében

2026 második fél évében: ha az alapkamat 5,5 százalék környékére csökken, az effektív hozam akár 5,3–5,6 százalékra mérséklődhet

2027-re: további kamatvágással már csak 4,5–5 százalék közötti hozam érhető el

Ezzel szemben egy fix kamatozású papír, mint a Fix MÁP vagy a fix, sávos kamatozású MÁP Plusz – például 7 százalék körüli átlaghozammal – nem változtat a kondícióin, vagyis a reálhozama akkor nő meg, amikor a piac többi része lefelé araszol, ez rövid és középtávon kifejezetten előnyös lehet azoknak, akik nem szeretnének évente újravásárolni és kockázatot vállalni a jövőbeli kamatpályával kapcsolatban.

Mi lesz, ha mégis marad vagy növekedik a szigor?

Az MNB lehet óvatosabb is, ha az infláció szerkezete makacsabbá válik, vagy a nemzetközi hozamkörnyezet nem engedi meg a gyors lazítást. Ebben az esetben a rövidebb papírok és a változó kamatozású konstrukciók továbbra is tarthatják magas hozamszintjüket.