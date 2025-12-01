Csúcsra futott a BUX, pattant a Mol, erős a forint
A BUX 110 520 pontnál már a nyitásban újabb történelmi csúcsra futott, 1 százalékot pattanva. Remek a hangulat a pesti parketten. A forint is erősen kezdett.
Ázsiában vegyes a kép
Pénteken rövidített kereskedésben emelkedtek az amerikai részvényindexek. Ám azóta a tengerentúli határidős jegyzések csökkentek.
Az Air Force One fedélzetén az amerikai elnök elmondta, hogy
már tudja, kit fog választani a Fed élére.
Arra a kérdésre, hogy Kevin Hassett lesz-e a jelölt, nevetve csak annyit válaszolt:
Nem mondom meg, majd bejelentjük.
Hétfőn hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat: a hongkongi Hang Seng kétharmad százalékot emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig bő fél százalékot. Ellenben
a japán Nikkei majd 2 százalékot zuhant.
A tokiói kamatemelés esélyének erősödése ásta alá a japán tőzsdeindexet.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,2–0,6 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.
Pesti parkett: tolonganak a vásárlók
Péntek este a Moody’s hitelminősítő bejelentette, hogy változatlanul hagyja a Baa2 osztályzatot, negatív kilátással.
Hétfőn az OTP 34 300 forintról startolt, negyed százalékos pluszban.
A Mol 3 ezer forint fölé pattant, bő 3 százalékkal emelkedett.
A Richter 9790 forintról indult, bő félszázalékos pluszban.
A Magyar Telekom 1764 forintnál kezdett, egyharmad százalékos pluszban.
A 4iG adózott eredménye 9,1 milliárd forint volt a harmadik negyedévben, szemben az előző év 2,9 milliárd forintos veszteségével. A részvény 4790 forinton nyitott, bő 1 százalékos pluszban.
Erős szinteken a forint
Továbbra is 382 alatt az euró-forint árfolyama. Hétfőn reggel sem látszik érdemi elmozdulás a forint árfolyamában: támaszok 381-nél és 380-nál, míg ellenállási szintek 382-nél, majd 384-nél látszanak a grafikonon.
Az euró-forint a tőzsdenyitás előtt 381,12-ig szúrt le, majd 381,3 közelében nyitott.