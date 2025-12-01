Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.76 -0.36% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF408.33 -0.29% PLN/HUF90.03 -0.1% RON/HUF74.8 -0.12% CZK/HUF15.76 -0.15% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.76 -0.36% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF408.33 -0.29% PLN/HUF90.03 -0.1% RON/HUF74.8 -0.12% CZK/HUF15.76 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,412.21 +0.88% MTELEKOM1,760 +0.11% MOL2,998 +2.94% OTP34,490 +0.81% RICHTER9,740 +0.05% OPUS529 -1.89% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,330.18 -0.71% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,357.93 +0.53% BUX110,412.21 +0.88% MTELEKOM1,760 +0.11% MOL2,998 +2.94% OTP34,490 +0.81% RICHTER9,740 +0.05% OPUS529 -1.89% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,330.18 -0.71% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,357.93 +0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
OTP
deviza
tőzsde

Csúcsra futott a BUX, pattant a Mol, erős a forint

Remek formában kezdtek a blue chipek. Hitelminősítés után kiváló a hangulat a pesti parketten. A vezető index már a nyitásban historikus rekordot döntött. Gyorsjelentés után felfelé indult a 4iG. Az euró-forint továbbra is 381 közelében mozog.
Faragó József
2025.12.01, 09:21
Frissítve: 2025.12.01, 10:09

A BUX 110 520 pontnál már a nyitásban újabb történelmi csúcsra futott, 1 százalékot pattanva. Remek a hangulat a pesti parketten. A forint is erősen kezdett.  

pesti parkett
 Remek formában a pesti parketten a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában vegyes a kép 

Pénteken rövidített kereskedésben emelkedtek az amerikai részvényindexek. Ám azóta a tengerentúli határidős jegyzések csökkentek.

Az Air Force One fedélzetén az amerikai elnök elmondta, hogy 

már tudja, kit fog választani a Fed élére.

 Arra a kérdésre, hogy Kevin Hassett lesz-e a jelölt, nevetve csak annyit válaszolt: 

Nem mondom meg, majd bejelentjük.

Hétfőn hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat: a hongkongi Hang Seng kétharmad százalékot emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig bő fél százalékot. Ellenben 

a japán Nikkei majd 2 százalékot zuhant.  

A tokiói kamatemelés esélyének erősödése ásta alá a japán tőzsdeindexet. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,2–0,6 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést. 

Pesti parkett: tolonganak a vásárlók

Péntek este a Moody’s  hitelminősítő bejelentette, hogy változatlanul hagyja a Baa2 osztályzatot, negatív kilátással. 

Hétfőn az OTP 34 300 forintról startolt, negyed százalékos pluszban.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:23:03
Árfolyam: 34,490 HUF +280 / +0.81 %
Forgalom: 1,816,767,020 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 3 ezer forint fölé pattant, bő 3 százalékkal emelkedett.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény10:23:20
Árfolyam: 2,998 HUF +88 / +2.94 %
Forgalom: 1,428,900,682 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9790 forintról indult, bő félszázalékos pluszban.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény10:24:04
Árfolyam: 9,745 HUF +10 / +0.1 %
Forgalom: 119,566,715 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1764 forintnál kezdett, egyharmad százalékos pluszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény10:22:19
Árfolyam: 1,760 HUF +2 / +0.11 %
Forgalom: 68,070,930 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG adózott eredménye 9,1 milliárd forint volt a harmadik negyedévben, szemben az előző év 2,9 milliárd forintos veszteségével. A részvény 4790 forinton nyitott, bő 1 százalékos pluszban.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény10:23:27
Árfolyam: 4,710 HUF -20 / -0.42 %
Forgalom: 273,194,955 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Erős szinteken a forint

Továbbra is 382 alatt az euró-forint árfolyama. Hétfőn reggel sem látszik érdemi elmozdulás a forint árfolyamában: támaszok 381-nél és 380-nál, míg ellenállási szintek 382-nél, majd 384-nél látszanak a grafikonon.

Az euró-forint a tőzsdenyitás előtt 381,12-ig szúrt le, majd 381,3 közelében nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
380.8073 -0.23%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu