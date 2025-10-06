Részvény: óriási hozamra van kilátás egy magyar papírnál – most érdemes beszállni az elemző szerint

Visszavágta az Alteo részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását hétfőn kiadott friss elemzésében az MBH Bank, amely ezzel együtt továbbra is jelentős felértékelődési lehetőséget lát az újgenerációs energiaszolgáltató társaság papírjaiban.
A bankház a korábbi 6143 forintról 5972 forintra csökkentette az Alteo részvényeinek célárát, ami alapján 35 százalékos ralira van kilátás a következő 12 hónapban a jelenlegi árfolyamszintről.
A jókora hozamlehetőség miatt az MBH elemzője az eddigi tartásról vételre minősítette fel a hazai midcap részvényre vonatkozó ajánlását.
Az Alteo szeptember elején tette közzé első féléves időközi jelentését. Ebben növekvő árbevételről, ám a költségek jelentős emelkedése miatt feleződő nyereségről számolt be.
A megújuló energiát hasznosító társaság 2025 első hat hónapja során 10 százalékkal, 54,5 milliárd forintra tornázta fel bevételét, amihez 4,7 milliárd forint működési eredmény és 7,9 milliárd forint EBITDA társult.
Az adózott nyereség ugyanakkor 52 százalékkal, 2,8 milliárd forintra zuhant.
Az Alteo részvényei 10 százalékot erősödtek az év eleje óta, ám a jelenleginél sokkal jobban is állt idén a magyar részvény kurzusa. Március végén új történelmi csúcsra, 6880 forintra ralizott az árfolyam, innen azonban lefelé vette az irányt, közel 2500 forint árazódott ki október elejéig a részvényből.
Az MBH friss célára szerint azonban ismét lendületet vehet a részvényárfolyam.
