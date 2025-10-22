Deviza
Egyszerű trükk, amivel megóvhatjuk a pénzünket - ezzel kikerülhetjük a banki csalásokat

A digitalizáció terjedésével egyre többen keresnek gyors és biztonságos online fizetési megoldásokat. Ebben segíthet a virtuális bankkártya, amely biztonságosabb és rugalmasabb alternatívát kínál a hagyományos bankkártyákkal szemben.
Ballagó Dániel
2025.10.22, 06:10

Egyre több banknál elérhető a virtuális bankkártya, amely egyszerű és biztonságos megoldást kínál az online és mobilfizetésekhez. Saját kártyaszámmal, lejárati idővel és CVC-kóddal rendelkeznek, de fizikai formában általában nem léteznek, vagy nem alkalmasak készpénzfelvételre. A virtuális kártyák legfontosabb előnye, hogy önálló alszámlához kapcsolódnak, így a fő számlától függetlenül kezelhetők. Ennek köszönhetően egy esetleges adatlopás vagy visszaélés esetén a csalók legfeljebb az alszámlán elérhető összeget kaparinthatják meg, a teljes számlaegyenleg biztonságban marad.

virtuális bankkártya, internetkártya
Virtuális bankkártya, amivel kikerülhetjük a banki csalásokat / Fotó: Sitthiphong

Virtuális bankkártya: hogyan működik és milyen biztonsági funkciói vannak?

A digitális kártyák igénylése jellemzően a netbankból vagy mobilalkalmazásból történik, és gyakran beállítható vásárlási limit, illetve biztonsági kód (3D Secure) védi őket. Ha ellopnák az adatokat, az elkövetők csak az alszámlán lévő összeget érhetik el, és a kártyaadatok cseréje egyszerűen megoldható. Egyes szolgáltatók egyszer használatos virtuális kártyákat is kínálnak, amelyek azonnal érvénytelenné válnak egy tranzakció után, ezzel is növelve a biztonságot.

Fizikai kártyák digitalizálása és mobilfizetés

A fizikai kártyák digitalizálásával, például Apple Pay vagy Google Wallet használatával a vásárlások még kényelmesebbek és biztonságosabbak lehetnek, mivel a telefon NFC-technológiájával érintésmentesen fizethetünk.

A virtuális kártyák funkcionalitása azonban bankonként eltérő: 

míg egyesek kizárólag online vásárlásra használhatók, másokkal akár üzletekben is, és a készpénzfelvétel is működhet velük

Bankok, amelyek kínálnak virtuális kártyát:

Gránit Bank

  • Azonnal elérhető digitális kártya számlanyitás után
  • Használható érintéses mobilfizetésre
  • Nincs fizikai kártya, kártyaadatok a mobilbankban elérhetők

OTP Bank

Kétféle virtuális kártya:

  • Egyik akár készpénzfelvételre is alkalmas (Mastercard)
  • Másik kizárólag internetes vásárlásra (webKÁRTYA)
  • Díjak és funkciók eltérők

Raiffeisen Bank

  • Virtual No Plastic Mastercard
  • Azonnal elérhető mobilbankban
  • Csak online vásárlásra

Erste Bank

CIB Bank

  • Visa Internetkártya, kizárólag internetes vásárlásra
  • Igénylés internetbankon vagy bankfiókban

Revolut

Wise

  • Több pénznemet kezelő virtuális kártya
  • Fizikai kártya igénylése szükséges a használathoz
  • Mobilalkalmazásban kezelhető

A fizikai kártya elkészítése és kézbesítése akár 8-10 munkanapot is igénybe vehet, míg a virtuális változat azonnal aktiválható. Egyes digitális kártyák csak a fizikai kártya aktiválásáig érvényesek, ezért ha hosszabb távon is szeretnénk biztonságosan és tudatosan költeni, érdemes olyan megoldást választani, amely korlátlan ideig használható. Fontos továbbá, hogy olyan bankot válasszunk, ahol ez a szolgáltatás elérhető, mert nem mindenhol kínálják.

Bankok, amelyek jelenleg nem kínálnak virtuális kártyát:

  • K&H Bank
  • MagNet Bank
  • MBH Bank
  • UniCredit Bank

