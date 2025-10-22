Egyszerű trükk, amivel megóvhatjuk a pénzünket - ezzel kikerülhetjük a banki csalásokat

Egyre több banknál elérhető a virtuális bankkártya, amely egyszerű és biztonságos megoldást kínál az online és mobilfizetésekhez. Saját kártyaszámmal, lejárati idővel és CVC-kóddal rendelkeznek, de fizikai formában általában nem léteznek, vagy nem alkalmasak készpénzfelvételre. A virtuális kártyák legfontosabb előnye, hogy önálló alszámlához kapcsolódnak, így a fő számlától függetlenül kezelhetők. Ennek köszönhetően egy esetleges adatlopás vagy visszaélés esetén a csalók legfeljebb az alszámlán elérhető összeget kaparinthatják meg, a teljes számlaegyenleg biztonságban marad.

Virtuális bankkártya, amivel kikerülhetjük a banki csalásokat / Fotó: Sitthiphong

Virtuális bankkártya: hogyan működik és milyen biztonsági funkciói vannak?

A digitális kártyák igénylése jellemzően a netbankból vagy mobilalkalmazásból történik, és gyakran beállítható vásárlási limit, illetve biztonsági kód (3D Secure) védi őket. Ha ellopnák az adatokat, az elkövetők csak az alszámlán lévő összeget érhetik el, és a kártyaadatok cseréje egyszerűen megoldható. Egyes szolgáltatók egyszer használatos virtuális kártyákat is kínálnak, amelyek azonnal érvénytelenné válnak egy tranzakció után, ezzel is növelve a biztonságot.

Fizikai kártyák digitalizálása és mobilfizetés

A fizikai kártyák digitalizálásával, például Apple Pay vagy Google Wallet használatával a vásárlások még kényelmesebbek és biztonságosabbak lehetnek, mivel a telefon NFC-technológiájával érintésmentesen fizethetünk.

A virtuális kártyák funkcionalitása azonban bankonként eltérő:

míg egyesek kizárólag online vásárlásra használhatók, másokkal akár üzletekben is, és a készpénzfelvétel is működhet velük

Bankok, amelyek kínálnak virtuális kártyát:

Gránit Bank

Azonnal elérhető digitális kártya számlanyitás után

Használható érintéses mobilfizetésre

Nincs fizikai kártya, kártyaadatok a mobilbankban elérhetők

OTP Bank

Kétféle virtuális kártya:

Egyik akár készpénzfelvételre is alkalmas (Mastercard)

Másik kizárólag internetes vásárlásra (webKÁRTYA)

Díjak és funkciók eltérők

Raiffeisen Bank

Virtual No Plastic Mastercard

Azonnal elérhető mobilbankban

Csak online vásárlásra

Erste Bank

Virtuális Visa kártya, főként online vásárláshoz

Vásárlási limit beállítható

CIB Bank

Visa Internetkártya, kizárólag internetes vásárlásra

Igénylés internetbankon vagy bankfiókban

Revolut

Ingyenes virtuális Visa vagy Mastercard kártya

Egyszer használatos virtuális kártya is elérhető

Mobilfizetésre is használható

Wise

Több pénznemet kezelő virtuális kártya

Fizikai kártya igénylése szükséges a használathoz

Mobilalkalmazásban kezelhető

A fizikai kártya elkészítése és kézbesítése akár 8-10 munkanapot is igénybe vehet, míg a virtuális változat azonnal aktiválható. Egyes digitális kártyák csak a fizikai kártya aktiválásáig érvényesek, ezért ha hosszabb távon is szeretnénk biztonságosan és tudatosan költeni, érdemes olyan megoldást választani, amely korlátlan ideig használható. Fontos továbbá, hogy olyan bankot válasszunk, ahol ez a szolgáltatás elérhető, mert nem mindenhol kínálják.