Itt vannak az új üzemanyagárak: a hétvégi zuhanás után erre már nem is mertünk gondolni

Ezekkel az árakkal lehet találkozni a hazai benzinkutaknál. Az üzemanyagárak kellemes meglepetést okoznak.
VG
2025.12.08, 09:27
Frissítve: 2025.12.08, 10:11

A héten kedden bruttó 3 forinttal csökken a benzin beszerzési ára, a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – olvasható a Holtakoljak.hu oldalán.

tankolás, benzinkút, benzin
Itt vannak az új üzemanyagárak / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy december 6-tól ismét mérséklődött benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Mindkét üzemanyagtípus bruttó 2 forinttal lesz olcsóbb. 

Magyarországon novemberben is kedvezőbbek voltak az üzemanyagárak, mint a környező országokban, 

a forint erősödése pedig tovább segítette a gázolaj árának csökkenését. 

Az üzemanyagok ára legutóbb szerdán változott. A hónap első árváltozásánál is folytatódott ugyanis a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenő tendenciája, amikor az ár bruttó 5 forinttal csökkent. A benzin ára ugyanakkor nem változott. 

A gázolaj árának csökkenését a forint-dollár keresztárfolyam változása magyarázhatja. A forint ugyanis – a többi között Orbán Viktor washingtoni látogatása óta – erőre kapott, az elmúlt hetekben 10 forinttal erősödött a dollárral szemben.

A múlt heti árváltozásokat követően az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon 2025.12.08-án:

  • 95-ös benzin: 568 forint/liter
  • gázolaj: 579 forint/liter 

Arról is beszámoltunk, hogy küszöbön az egyeztetések az uniós tagországokkal a tervezettnél egy évvel később, 2028-ban, ám akkortól extra szigorral lecsapó klímavédelmi törvény, az ETS2 bevezetéséről. A karbonadó kiterjesztett formája a közlekedés és az épültek károsanyag-kibocsátását büntetné, vagyis jelentősen megdrágítaná az üzemanyagot, és megemelné a háztartások energiaszámláját.

