Itt vannak az új üzemanyagárak: a hétvégi zuhanás után erre már nem is mertünk gondolni
A héten kedden bruttó 3 forinttal csökken a benzin beszerzési ára, a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – olvasható a Holtakoljak.hu oldalán.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy december 6-tól ismét mérséklődött benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Mindkét üzemanyagtípus bruttó 2 forinttal lesz olcsóbb.
Magyarországon novemberben is kedvezőbbek voltak az üzemanyagárak, mint a környező országokban,
a forint erősödése pedig tovább segítette a gázolaj árának csökkenését.
Az üzemanyagok ára legutóbb szerdán változott. A hónap első árváltozásánál is folytatódott ugyanis a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenő tendenciája, amikor az ár bruttó 5 forinttal csökkent. A benzin ára ugyanakkor nem változott.
A gázolaj árának csökkenését a forint-dollár keresztárfolyam változása magyarázhatja. A forint ugyanis – a többi között Orbán Viktor washingtoni látogatása óta – erőre kapott, az elmúlt hetekben 10 forinttal erősödött a dollárral szemben.
A múlt heti árváltozásokat követően az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon 2025.12.08-án:
- 95-ös benzin: 568 forint/liter
- gázolaj: 579 forint/liter
Arról is beszámoltunk, hogy küszöbön az egyeztetések az uniós tagországokkal a tervezettnél egy évvel később, 2028-ban, ám akkortól extra szigorral lecsapó klímavédelmi törvény, az ETS2 bevezetéséről. A karbonadó kiterjesztett formája a közlekedés és az épültek károsanyag-kibocsátását büntetné, vagyis jelentősen megdrágítaná az üzemanyagot, és megemelné a háztartások energiaszámláját.