Lélegzet-visszafojtva várják a forint piacán a sorsfordító szerdai döntést
Stagnálásközeli szinteken ingadozik a forint árfolyama hétfő délelőtt , az euró a dollárral szemben is csupán csekély mértékben erősödik. A kivárás az úr a devizapiacon.
Devizapiac: vihar előtti csend
Pénteken Európából kedvező adatok érkeztek. A német ipari megrendelések volumene 1,5 százalékkal emelkedett októberben, meghaladva a várt 0,3 százalékot. Az eurózóna harmadik negyedéves GDP-jét felfelé módosították, így negyedéves alapon 0,2 százalék helyett 0,3 százalékkal bővült a gazdaság – írja az MBH Bank.
Az Egyesült Államokban a PCE fogyasztásalapú infláció 2,8 százalékon alakult, ami nem okozott meglepetést a piacon, az elemzők is erre számítottak.
A Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe 53,3 pontra emelkedett, meghaladva a várakozásokat. Az euró-dollár árfolyam péntek reggel 1,1665 körül mozgott, végül 1,1640-nél zárta a napot.
Péntek este a Fitch Ratings megerősítette Magyarország BBB szintű adósbesorolását, ugyanakkor az eddigi stabil kilátást negatívra rontotta.
A rövid oldalon stagnáltak a hazai állampapírhozamok, a hosszú oldalon pedig kissé emelkedtek. A 10 éves hozam 1 bázisponttal, 6,89 százalékra nőtt, ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 407 bázispontos felár látható.
Az euró hétfő délelőtt 0,07 százalékkal, 382,45 forintra jött fel, míg a dollár 328,26 forinton stagnált.
A Fedre várnak a befektetők
A nemzetközi devizapiacokon a 25 bázispontos amerikai kamatcsökkentésre vonatkozó fokozott várakozások és a Fed jövő évre megfogalmazott mérsékelt kilátásai a hónap eleje óta nyomás alatt tartják a dollárt. A CME FedWatch Tool szerint a piacok jelenleg körülbelül 88 százalékos valószínűséggel árazzák be a szerdai kamatvágást.
Eközben Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatósági tagja hétfőn azokkal a befektetőkkel értett egyet, akik arra tesznek, hogy az EKB következő lépése a kamatemelés lesz.
A gazdaság sokkal ellenállóbbnak bizonyult, mint amire számítani lehetett
– emelte ki.
A megjegyzés az eurót erősítheti.
A devizapiacokon várhatóan szerdáig a kivárás lesz az úr, nagy mozgásokra ennél fogva nem lehet számítani. Az euró 1,1650 dollár körül cövekelt le.