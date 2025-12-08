Vedomosztyi: lefoglalták a Török Áramlat üzemeltetőjének vagyonát, miközben a gázvezetékről megy tárgyalni Isztambulba Orbán Viktor

Frissülő cikkünk...

Az Amszterdami Kerületi Bíróság Rinat Ahmetov DTEK Krymenergo energiacégének kérésére lefoglalta a Gazprom által ellenőrzött TurkStream gázvezeték üzemeltetőjének, a South Stream Transportnak a vagyonát, írja a Vedomosztyi alapján az Interfax. A Török Áramlat szállítja Magyarországra az orosz földgázt.

A Török Áramlat üzemeltetőjének vagyona is téma lehet a magyar miniszterelnök isztambuli tárgyalásain/Fotó: Lisic / shutterstock

A DTEK kérésére a hágai Állandó Döntőbíróság 2023 novemberében arra kötelezte Oroszországot, hogy fizessen Ahmetov cégének 208 millió dollár kártérítést a krími vagyonért. Moszkva fellebbezett a döntés ellen a Hágai ​​Fellebbviteli Bíróságon, amelynek eljárása jelenleg is folyamatban van.

Az idén júliusban a DTEK kérésére az Amszterdami Kerületi Bíróság védőzárlatot rendelt el a South Stream Transport ABN Amro Bank számláin vezetett eszközeire, hogy biztosítsa a hágai választottbírósági határozat szerinti Oroszországgal szembeni követeléseit. A DTEK azt állítja, hogy a South Stream Transport az állammal azonosítható.

A DTEK mellett további három ukrán vállalat is elérte a Gazprom hollandiai vagyonának lefoglalását 2025-ben: a Slavutich-Invest Management Company, a Zhniva mezőgazdasági vállalat és az Avtodorkomplekt gránitbányász. A kettejük közötti független ügyek ugyanilyen mintát követtek. A Slavutich és a Zhniva pert indított az ukrán Zaporizzsjai Kerületi Bíróságon, és 2023-ban kártérítést nyertek Oroszországtól. Az Avtodorkomplekt csak bejelentette szándékát, jegyzi meg az újság.

A Török Áramlatról is szó lesz

Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia – mondta Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának hétfőn reggel. A miniszterelnök szólt arról is, hogy

a háború rendkívüli mértékben megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül jön olcsóbb orosz gáz Magyarországra.

Orbán Viktor elmondta: a törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak és a magyarokkal együtt tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek, így a két ország gyakran működik együtt a béketeremtés ügyében.