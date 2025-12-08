Utolsó esély: ezreknek küld levelet a NAV, egymillió forintnál is többel tartoznak – három hetük maradt kifizetni, különben nagy baj lesz

A kisvállalati adózás, vagyis a kiva szabályai szerint nem lehet tovább kivaalany az a cég, amelyik egymillió forintnál több nettó adótartozást halmozott fel az év utolsó napjáig. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) levélben értesíti azokat, akik már most túllépték az értékhatárt – közölte az adóhatóság hétfőn.

Hétfőn mintegy több ezer kisvállalati adózót értesít a NAV / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archív

Fontos azonban, hogy a tartozásba a 2025. december 31-ig még esedékessé váló tételeket is bele kell számolni.

Több ezer kisvállalat kaphat levelet a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a kiva miatt

Aki tehát levelet kap a hivataltól, vagy tudja, hogy tartozik, mindenképp ellenőrizze adószámláját, és rendezze elmaradásait, hogy jövőre is kivás maradhasson – figyelmeztetett a hatóság.

Akinek gondot jelent a tartozás rendezése, fizetési kedvezményt is kérhet, és ha a NAV pozitívan bírálja el, kivás maradhat.

Érdemes az automatikus részletfizetést kérni (az úgynevezett AUTRESZ nyomtatványon), ez ugyanis gyors és egyszerű: ha a cégnek a hivatalnál nyilvántartott adótartozása kétmillió forint alatt van, a NAV évente egyszer hathavi pótlékmentes részletfizetést ad.

A NAV-ot a tartozás rendezéséről nem kell külön értesíteni, ez a rendszereiből ellenőrizhető.

A befizetéssel a kivaalanyiság változatlanul fennmarad,

ha azonban 2025. december 31-én a nettó adótartozás meghaladja az egymillió forintot, az érintettek határozatra számíthatnak a kivaalanyiság megszűnéséről.

A NAV pénteken is fontos információra hívta fel a figyelmet. Mint írták, az ügyfelek 2026 végéig még használhatják az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot (ÁNYK) adóügyeikben. A DÁP jogszabály kötelező rendelkezése alapján az ÁNYK 2026. december 31-én leáll. Az ÁNYK a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legrégibb, 2008 óta működő adóügyintézési platformja, amelybe évente több mint 30 millió űrlap érkezik.

Annak érdekében, hogy az ügyfeleknek a NAV az esetleges anomáliákról, hibákról valós időben visszajelzést tudjon adni, a bevallási, adatszolgáltatási funkciók modernizálása megkerülhetetlen és szükségszerű. Az adózók ezáltal még kevesebb adminisztrációval intézhetik ügyeiket, és tovább csökkenhet az utólagos hibajavítások, értesítések, ellenőrzések száma.