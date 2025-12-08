Deviza
A többség még mindig nem tud erről a tőzsdei kerülőútról, pedig hat éve működik — így lehet elérni devizaváltás nélkül a világpiacot

Létezik egy befektetési út, amely 2018 óta itt van a szemünk előtt, mégis kevesen vették észre, mekkora potenciál rejlik benne. A tőzsde világában ritka, hogy egy lehetőség ennyire sokáig a radar alatt maradjon. Most azonban eljött az idő, hogy egyre több befektető kezdjen el rápillantani. És talán épp ezért most a legizgalmasabb róla beszélni.
Ballagó Dániel
2025.12.08, 08:01
Frissítve: 2025.12.08, 08:21

Az utóbbi időben egyre több olyan befektetési lehetőség jelent meg a magyar piacon, amely korábban csak külföldi tőzsdéken volt elérhető – ezek a forintban nyilvántartott ETF‑ek. A lényeget a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) alá tartozó BÉTa piac teszi lehetővé, így nem kell devizát váltani, hanem jó magyar forintért vásárolhatunk külföldi részvényeket vagy indexeket követő befektetést.

A többség még mindig nem tud erről a tőzsdei kerülőútról, pedig hat éve működik – így lehet elérni devizaváltás nélkül a világpiacot / Fotó: Vémi Zoltán

Mi az a forintos ETF és hogyan működik?

Egy „forintos ETF” nem abban különbözik a hagyományos, külföldi változatoktól, hogy a mögöttes értékpapírokat forintban tartanák –

sokkal inkább abban, hogy a vétel‑eladás során forintban fizethetünk. Az ETF mögött továbbra is jellemzően dollárban vagy euróban denominált részvényindexek, nemzetközi részvények vagy más eszközök állnak.

Ezek a BÉTa‑piacon lévő forintos ETF‑ek nem új termékek, hanem olyan, korábban külföldön jegyzett ETF-ek, amelyeket magyar tőzsdei árjegyzők „átcsomagolnak” forintos kereskedésre, sőt ugyanaz az ISIN-kód és a mögöttes portfólió is, csak a kereskedés devizája más.

Két fő előnyt adnak a befektetőknek

  • Nem kell devizát váltani. A korábbi, eurós vagy dolláros ETF‑eknél először forintból devizára váltás kellett, ami költséggel járt. Forintos ETF‑nél ez teljesen elhagyható.
  • NYESZ‑számlára is elérhetők: a nyugdíj‑elő­takarékossági számlákra eddig főként hazai forintalapú befektetések kerülhettek. A forintos ETF‑ek megjelenésével viszont már globális részvény vagy vegyes portfólió is elérhető – adójóváírással kiegészítve. Ez azért nagy lépés, mert így akár hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítást is könnyen diverzifikált, modern eszközökbe lehet fektetni – nemzetközi részvényekbe, kötvényekbe, aranyba vagy más tőzsdei eszközökbe.

Milyen lapok vásárolhatók forintért a Budapesti Értéktőzsdén?

A BÉTa‑piacon jelenleg több tucat ETF és egy ETC (Exchange Traded Commodities, azaz tőzsdén kereskedett árupiaci termékek) érhető el; például világpiaci részvényeket, amerikai részvényeket, kötvényeket, sőt árupiaci papírokat is tartalmazó befektetések.

Konkrét példák:

  • Az SPDR MSCI World UCITS ETF – globális részvénypiacot fed le, jó kiindulópont széles diverzifikációhoz.
  • Az iShares Core S&P 500 UCITS ETF – az USA legnagyobb vállalataiba visz befektetést.
  • Kötvény‑, kötvénykamat‑követő ETF‑ek vagy akár aranyalapú ETC is választható, attól függően, mennyire kockázatkerülő a cél.

Milyen kockázatokkal, kompromisszumokkal jár?

A forintos ETF‑ek legfontosabb kérdése a likviditás. Mivel ezek kvázi másodlagos listázású termékek – a mögöttes ETF‑ek külföldön vannak jegyezve –, elképzelhető, hogy nem lesz mindig olyan sok vevő és eladó, mint a „nagy”, eurós piacon.

Ez az eladásnál gyengébb teljesítményt vagy nagyobb árfolyamspreadet jelenthet.

Az úgynevezett „spread” a vételi (bid) és eladási (ask) árfolyam közötti különbség, és ez a kereskedés egyik költsége, amitől a megtérülés szűkülhet. A BÉTa‑piacon az árjegyzőknek ugyan kötelező folyamatos vételi‑eladási ajánlatot biztosítani, de a spread mértéke ilyen ETF‑eknél akár 1 százalék is lehet. 

Ez az extra költség különösen akkor számít, ha rendszeresen kereskedünk, vagy hamar eladnánk, viszont a hosszú távú, „buy and hold” stratégiánál ez a likviditásjellegű kockázat kisebb, ezért érdemes figyelembe venni.

Jobban megéri, mint más devizában?

A forintos ETF‑ek előnyösnek tűnnek, ha a devizaváltás költsége vagy bonyolultsága miatt eddig gondot jelentett valakinek az alacsony költséggel vásárolni egy adott piacból.

Ökölszabályként kezelhetjük azt, hogy ha a devizaváltás – oda‑vissza – összességében nagyobb költség, mint a BÉTa‑piaci spread, akkor a forintos ETF jobb választás lehet, ám ez egyéni preferenciáktól is függ.

Különösen vonzó lehet azoknak, akik hosszú távra terveznek, például nyugdíj‑ vagy gyermekcélra gyűjtenek, és szeretnék egyszerűvé, átláthatóvá tenni a befektetést. A forintos ETF‑ek révén egy fenntartható, diverzifikált portfólió könnyen kialakítható, anélkül, hogy devizát váltanánk, vagy bonyolult adózási és adminisztratív szempontokat kellene számításba venni.

A forintalapú tőzsde két arca: esély és óvatosság kéz a kézben

A forintos ETF‑ek megjelenése a BÉTa‑piacon fontos mérföldkő a hazai befektetési lehetőségek történetében. Megkönnyítik a nemzetközi részvénypiacokhoz való hozzáférést forintban, megszabadítanak a devizaváltás nyűgjeitől, és lehetővé teszik a NYESZ‑számlán való diverzifikált befektetést is. Jó opció azoknak, akik egyszerű, pénztárcabarát és diverzifikált portfóliót szeretnének – legyen szó nyugdíjmegtakarításról, gyermekjövője-alapú befektetésről vagy csak hosszú távú megtakarításról, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a likviditási kockázatot és a tranzakciós költségeket – különösen, ha az adott ETF viszonylag kis forgalmú, vagy ha rövid távon tervezzük eladni.

