Ingyenes készpénzfelvétel: eltörölte az OTP, de nem kell kétségbe esni – még meg lehet úszni Revolut és Wise kártyákkal az extra költséget

Az OTP bank hivatalosan is megerősítette, hogy nem ad lehetőséget többé a külföldi pénzintézetek által kibocsátott kártyákkal történő ingyenes készpénzfelvételre a saját bankautomatáikból. Erre azonban időben, még a tranzakció jóváhagyása előtt fel is hívja az ügyfelek figyelmét a képernyőn, így még időben tudja mérlegelni mindenki, hogy biztosan vállalja-e a pluszköltségeket.
Az új hirdetmény múlt hét péntek, szeptember 19. óta érvényes. Ez a változás különösen a Revolut és Wise kártyabirtokosok szokásait írhatja felül, mert eddig ők többször felvehettek 100 euró összeghatárig pénzt az OTP-automatákból. Az OTP mellett eddig még az Erste vezetett be hasonlóan külföldi kártyával történő készpénzfelvétel esetére költséget fix 1200 forintos díjjal minden ilyen jellegű használat után.
Csakhogy a többi hazai nagybank ATM-jeinél továbbra is felvehetnek az ügyfelek díjmentesen készpénzt,
többek között az itthon leginkább népszerű két külföldi kártyával is.
A Revolut példáját véve ez azt jelenti, hogy az adott számlacsomag típusától függően egy megadott összegig és/vagy meghatározott darabszámú használatig korlátozott a díjmentes felvét havi szinten.
Ebből jelenleg 5 fajta ismert:
A Wise esetén jelenleg egyféle számlacsomag létezik, amely naptári hónaponként két ingyenes készpénzfelvételi lehetőséges biztosít magyarországi ügyfelek számára, összesen legfeljebb 150 000 forintig.
Mindenesetre a legtöbb kellemetlenséget a nyaralás előtt állóknak okozhatja a változás, mert így jelentősen nagyobb költséggel juthatnak euró készpénzhez. Legalábbis az OTP-nél az eddig nyújtott ingyenességen kívül jelenleg nem ismert másik megoldás.
Jó alternatíva lehet a költségek csökkentésére az európai uniós alapszámla, ami most teljesen ingyenes és minden magyar állampolgár számára is elérhető. Erre a számlatípusra többek között a havi legfeljebb 4 ingyenes átutalás, havonta összesen legfeljebb 100 ezer forint erejéig, korlátlanul ingyenes csoportos beszedés és a törvényi ingyenes készpénzfelvétellel megegyező mértékű beépített kedvezmény, azaz összesen legfeljebb havi két alkalommal, összesen legfeljebb havi 150 ezer forint vonatkozik – emelte ki a Világgazdaságon megjelent cikkében Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője.
