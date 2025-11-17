Deviza
Hiába az állami hátszél és az elfogadás a Wall Street részéről, a bitcoin képtelen megállni a lejtőn

Az eredeti kriptovaluta amúgy az államokkal és a bankokkal szemben jött létre, bár ez ma már úgy tűnik, senkit sem érdekel. A bitcoin piaci kapitalizációja mintegy 600 milliárd dollárral csökkent alig több mint egy hónap alatt.
K. B. G.
2025.11.17, 10:40
Frissítve: 2025.11.17, 11:12

Alig több mint egy hónappal a történelmi csúcs után a bitcoin árfolyama hetek óta zuhan, vasárnap pedig még az év elejét jellemző szint alá is benézett, mielőtt a hétfő reggeli ázsiai kereskedés során stabilizálódott volna 94-95 ezer dolláros szinten.

Bitcoin,Breaking,Record,Crash,Of,2021,Disaster
A bitcoinrajongók minden elvüket feladták, csak az ár menjen fel, de hiába/ Fotó: maxtrks28 / Shutterstock

Az egykor az államoktól, bankoktól és Wall Streettől való függetlenséget hirdető kriptovaluta pedig erős hátszelet kapott az amerikai kormány kriptobarát politikájától vagy az ETF-ek megjelenésétől, melyek lehetővé tették, hogy az intézmények is vásárolni kezdjenek a legnagyobb, a kriptopiac mintegy 60 százalékát kitevő eszközből.

Mégsem működik a bitcoinkincstár modell?

A bitcoin mintegy 30 százalékot vesztett értékéből az októberi 126 ezer dolláros csúcshoz képest, miközben egyre kevésbé működik a vállalati kriptokincstármodell. A Michael Saylor vezette Strategy (korábban Microstrategy) sokáig képes volt a cég bitcoinkészleteihez képest jelentős prémiumot elérni, amit a vállalat ki is használt és újabb részvényeket bocsátott ki, a befolyt összegből pedig bitcoinokat vásárolt. Azonban amikor a Strategy adósság kibocsátásával próbálkozott tovább növelni bitcoinkészleteit, a kereslet már jóval alacsonyabb volt, mára pedig 

a részvények prémiuma is csaknem teljesen elolvadt a cég bitcoinvagyonához képest.

A Strategy ötletét másoló, gyakran más kriptoeszközökben utazó cégek esetében pedig az is előfordult, hogy a részvényárfolyam a kezelt kriptokészlet alá süllyedt, így ezek a cégek vásárlóból eladóvá váltak. Bár a Strategy főként részvénykibocsátásból fedezte bitcoinvásárlásait, a cég azért hagyományos működéséből származó bevételeihez képest jelentős adósságot is felhalmozott, így lehetséges, hogy idővel Michael Saylor cége is vásárlóból eladóvá válik.

A kriptopiacnak az sem használt, hogy Donald Trump amerikai elnök egy októberi bejelentése eladási hullámot váltott ki, mely több milliárd dollárnyi, a kriptoeszközök emelkedésére játszó tőkeáttételes pozíciót söpört ki a piacról – idézi fel a Bloomberg.

Miközben más befektetések szárnyalnak, a bitcoin folyamatosan csúszik lefelé

Mindeközben számos korai bitcointulajdonos is az eladás mellett döntött , így miközben az aranytól a Nasdaqon és az S&P 500-on át számos eszközosztály szárnyalt, a kriptók folyamatosan estek. A bitcoin tehát sem digitális aranynak, sem infláció elleni védekezésnek, sem a kockázatos eszközökkel együtt mozgó, de volatilisebb befektetésnek nem bizonyult, és 

bár sok szó esik a kriptók fősodorbéli elfogadottságáról, a bitcoint és társait továbbra sem használják gyakorlati dolgokra, azok megmaradtak pusztán spekulatív eszközöknek.

Az eszköz rajongói ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy csak a felezési ciklus megszokott ritmusa játszódik le. A bitcoin bányászata során mintegy négyévente feleződik a kínálat, amit általában szárnyalás, majd zuhanás követ. A legutóbbi felezésre pedig tavaly áprilisban került sor, így az októberi csúcs, majd az azt követő összeomlás követi a mintázatot. Ez azonban tovább rontja az eszköz közeljövőben várható teljesítményébe vetett hitet, ami tovább fokozza az eladásokat és további esést vetít előre középtávon.

A bitcoin éretté válásával csökkenő volatilitás miatt alternatív kriptobefektetéseket kereső kisbefektetőt sem találták meg szerencséjüket, hiszen a kisebb kriptoeszközök az elmúlt hónapban még nagyobb veszteségeket halmoztak fel. A kriptopiacra áramló tőke mennyiségét emellett valószínűleg az online szerencsejáték egyre lazább amerikai szabályozása is csökkenti.

