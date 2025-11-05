Deviza
Továbbra sem talál magára a bitcoin: már a legfanatikusabb rajongók hite is megrendülhetett

Az eredeti kriptó több mint 20 százalékot esett a múlt havi csúcs óta, noha a legtöbb piac ezzel párhuzamosan szárnyalt. A bitcointól már a régi motorosok is szabadulnak, igaz, ők ezzel óriási profitot realizálnak.
K. B. G.
2025.11.05, 11:26
Frissítve: 2025.11.05, 12:08

Nincs vége a bitcoin kálváriájának, a legnagyobb kriptovaluta ugyanis 7,4 százalékos esés után június óta először a 100 ezer dolláros árfolyam alá is benézett, ami több mint 20 százalékos esést jelent a múlt hónapban elért csúcshoz képest. Bár szerda reggel a veszteségek egy részét az eredeti kriptó ledolgozta, az eszköz még mindig nem talált biztos talajt a lába alatt.

Bitcoin.,Bitcoin,Chart,Background,Concept.,Crypto,Money,News,Concept,Idea.
A bitcoin az elmúlt hetekben alulteljesít más kockázatos eszközökhöz képest / Fotó: Aricancaner / Shutterstock

Most a régi bálnák döntötték be a bitcoin árfolyamát

Szemben az októberi vízesésszerű zuhanással, amit a tőkeáttétes pozíciók likvidálása hajtott, a bitcoin esése mögött most a szpot piaci eladások állnak, miután számos régi tulajdonos dobta piacra bitcoinját. Körülbelül 400 ezer bitcoint adtak el a régi motorosok az elmúlt hónapban, mintegy 45 milliárd dollár értékben, ami a 10x Research vezetője, Markus Thielen szerint kimozdította a piacot az egyensúlyából.

Mindeközben mintegy kétmilliárd dollárnyi pozíciót likvidáltak 24 óra alatt a kriptopiacon a Coinglass adatai szerint, ami mérsékelt az októberi, 19 milliárd dolláros vérfürdőhöz képest, ám a Bloomberg írása szerint 

a nyitott pozíciók mennyisége is gyenge maradt és egyre szaporodnak a további esésre fogadó tétek is.

Kriptopiaci szakértők szerint több mint 319 ezer bitcoint tartalmazó tárcák éledtek fel, főként olyanok, melyek 6-12 hónapja tartották az eszközt, ami arra utal, hogy július közepe óta egyre többen realizálják nyereségeiket.

Megrendült a bitcoinhívők hite?

Thielen szerint ez arra is utalhat, hogy szemben az októberi kényszereladásokkal, a mostani folyamat még kedvezőtlenebb, hiszen a meggyőződés apadására is utalhat. Az eladásokat hajtó 1-10 ezer bitcoint tartalmazó tárcák kínálatával képtelenek lépést tartani az ETF-eken keresztül vásárló intézményi szereplők. Míg korábban a két folyamat egyensúlyaként a bitcoin árfolyama oldalazott, addig az október 10-i zuhanás óta az egyensúly felborult. Az eladási hullám pedig akár tavaszig is tarthat, hasonlóan a 2021–2022-es medvepiachoz, amikor a bálnák több mint egymillió bitcoint értékesítettek. 

A bitcoin ára akár 85 ezer dollárig is eshet.

Ugyanakkor egyes elemzők szerint szó sincs tragédiáról, inkább az IPO-khoz hasonló folyamat játszódik le, amikor a kezdeti vásárlók a likviditás megjelenésével realizálják nyereségüket. A legnagyobb kriptó esését ugyanakkor az is erősítheti, hogy a nyáron nagyon népszerű kriptokincstár-vállalatok támasztotta kereslet elapadt.

