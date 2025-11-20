Deviza
A japánok úgy rákaptak egy európai devizára, hogy azt se tudják, mennyit vegyenek – ebből még hatalmas baj lehet

A japán kereskedők annak ellenére nyúlnak a lírához, hogy már a múltban is többször megégették magukat a török kitettséggel.
Andor Attila
2025.11.20, 11:12
Frissítve: 2025.11.20, 11:40

Nem tért magához a török líra idén sem, az idei évben a jenhez képest már több mint 16 százalékot zuhant. A japán befektetők kedvét azonban ez cseppet sem szegi, november 12-ig közel 900 ezer szerződést tartottak a török líra-japán jen devizapárra, ami történelmi csúcs.

devizapiac
Devizapiac: a japán kisbefektetők rajonganak a török líráért / Fotó: Kerem Uzel

A magas szint félelmet kelt: egy esetleges török összeomlás megfertőzheti a többi piacot is. A líra évek óta a világ egyik legvolatilisabb devizája, ráadásul Japánban egyre nagyobb az elégedetlenség a jen gyengesége miatt – már felmerült az intervenció réme –, így a kereskedők most mindkét oldalon ki vannak téve az óriási kilengések kockázatának.

A török lírának az utolsó devizának kellene lennie, amit japán lakossági befektetők vásárolnak

– mondta Omori Shoki, a Mizuho Securities Co. tokiói vezető stratégája. 

Pont abba a devizapárba ugranak vissza tömegével, ami már többször felrobbantotta a számláikat.

Nem sokat kell visszatekernünk az idő kerekét ahhoz, hogy felidézzük a korábbi bukásokat. Március 19-én, miután a török hatóságok őrizetbe vettek egy Erdogan-ellenlábas politikust, a líra egyszerre 11 százalékot zuhant. Az aznapi líra-jen pozíciók 26 százalékot estek – ez volt a legnagyobb zuhanás 2018 óta –, ami arra utal, hogy a lakossági befektetők tömegével menekültek ki a kockázatos pozícióból.

Ellenállhatatlan hozamok

A kínált hozamok mértéke azonban egyszerűen ellenállhatatlan sok japán kisbefektető számára, akik híresen jól tűrik a devizapiaci hullámzást. 

A líra jelenleg éves szintre vetítve több mint 30 százalékos háromhavi hozamot kínál a jennel szemben, miközben a japán hozamok 1 százalék alatt vannak. 

Bár más népszerű carry trade devizák (pl. brazil real) jobb teljesítményt mutattak idén, a kamatkülönbözetük jóval alacsonyabb.

„A töröklíra-hozamot nem kapod meg más devizától, sem a mexikói pesótól, sem a dél-afrikai randtól” – mondta az 52 éves Kotegawa Yukiya, aki devizakereskedésről blogoló influencer. Ő kb. 19 ezer dollárnak megfelelő összeget tett a líra-trade-be, és a nyereség egy részéből nemrég Phuketre utazott nyaralni.

Ugyanakkor az elemzők azért aggódnak, hogy a kisbefektetők tovább növelik a tőkeáttételes fogadásaikat egy ellenállhatatlannak tűnő devizapárban – és hatalmas veszteségeket szenvednek el, amikor a piac megfordul.

Tökéletes időzítés – az igazi kulcs

A csak keresztnevén bemutatkozó Masahiro, az amatőr devizakereskedő elismeri, hogy nem igazán bízik a török líra erejében, ezért emelkedéskor elad, gyengüléskor visszavásárol. A terve: beszedni a kövér kamatot, közben elkerülni a nagy turbulenciát.

„Minél tovább tartod, annál többet keresel” – mondja a Hyogóból származó 41 éves férfi.

Most egyre valószínűbbnek látja, hogy Japán beavatkozik a jen erősítése érdekében, miután a jen ezen a héten elérte a 155-ös szintet a dollárral szemben. Egy japán intervenció hirtelen jenralihoz vezethet a dollárral szemben, ami azonnal felértékelné a jent szinte minden más devizával szemben is.

Masahiro terve, hogy időben kiugrik az intervenció előtt. A több évtizedes tapasztalattal rendelkező kereskedők és elemzők szerint azonban a kiszállás ritkán sikerül, a zuhanás gyors és fájdalmas lehet.
 

