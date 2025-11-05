Deviza
EUR/HUF386.55 -0.43% USD/HUF336.7 -0.37% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.28 -0.42% PLN/HUF90.86 -0.27% RON/HUF76.01 -0.43% CZK/HUF15.88 -0.29% EUR/HUF386.55 -0.43% USD/HUF336.7 -0.37% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.28 -0.42% PLN/HUF90.86 -0.27% RON/HUF76.01 -0.43% CZK/HUF15.88 -0.29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,479.46 -0.51% MTELEKOM1,762 +0.11% MOL2,890 -1.03% OTP32,480 -0.06% RICHTER10,270 -2.19% OPUS545 +0.93% ANY7,060 -0.56% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,580 -1.41% BUMIX10,219.46 +0.39% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,291.85 +0.09% BUX107,479.46 -0.51% MTELEKOM1,762 +0.11% MOL2,890 -1.03% OTP32,480 -0.06% RICHTER10,270 -2.19% OPUS545 +0.93% ANY7,060 -0.56% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,580 -1.41% BUMIX10,219.46 +0.39% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,291.85 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Nem fékez a 4iG, egyre erősebb a forint

Korrigált és alulteljesített a BUX. Gyengén muzsikáltak a hazai blue chipek. De a 4iG ma sem fékezett, és a forint is erős szinteken mozgott.
Faragó József
2025.11.05, 17:13
Frissítve: 2025.11.05, 17:48

A BUX 107 479 ponton zárt, ami közel félszázalékos mínusz. Ezzel a pesti tőzsde vezető indexe alulteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint egyre erősebb szinteken mozog.

pesti parkett
 A pesti parketten gyengén muzsikáltak a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika a bírákra figyel

Ma kerültek a legfelsőbb bíróság elé Donald Trump globális vámjai, valamint a Mexikóra, Kanadára és Kínára kivetett különvámok. A piac azt árazza, hogy a kilenc bíró elutasítja az elnök érveit.

A széles piacot leképező S&P 500 szűk fél százalékot emelkedett. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot ment, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag negyedszázalékos pluszba lendült. 

Pesti parkett: nem fékez a 4iG

Az OTP 32 480 forinton zárt, ami minimális mínusz.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 32,480 HUF 0 / -0.06 %
Forgalom: 8,632,556,960 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2890 forinton fejezte be a napot, s ez 1 százalékos esés.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,890 HUF 0 / -1.03 %
Forgalom: 1,277,390,496 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 10 270 forinton zárt, ami bő 2 százalékos mínusz.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,270 HUF 0 / -2.19 %
Forgalom: 2,066,404,750 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1762 forintig kapaszkodott, ami minimális emelkedés.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,762 HUF 0 / +0.11 %
Forgalom: 413,046,442 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 4 370 forinton zárt, közel 3 százalékot pattanva.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,370 HUF 0 / +2.82 %
Forgalom: 967,370,630 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Egyre erősebb a forint

A tegnapi korrekció során nem tört le a 388,50-os ellenállási szint, onnan ismét lefordult az árfolyam. Ma ismét a 387,40-os támaszra volt érdemes figyelni. Amit át is tört a kurzus, s délután már 386,50 közelében járt a jegyzés. 

Szignifikáns letörése esetén 385-ig nyílik tere a forint erősödésének. 

Felül továbbra is a 30 napos mozgóátlag fontos ellenállás, jelenleg 389,55-nál.

Tőzsdezáráskor 386,65 közelében mozgott az euró-forint.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu