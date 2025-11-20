Brutálisan erősen finomított a Mol lengyel riválisa – felrobbant a profit

Jól teljesített a Mol lengyel riválisa az előző negyedévben. A PKN Orlen az erős finomítói tevékenységnek köszönhetően ellensúlyozni tudta az alacsonyabb olajárakból fakadó kihívásokat, és ötödével megugró eredményről számolt be a július–szeptember közötti időszakra.

Erős finomításnak köszönhet sokat a lengyel Mol-rivális PKN Orlen / Fotó: Shutterstock

Tízszerezte nyereségét a lengyel Mol-rivális

A lengyel energiaipari vállalat olajkészleteinek értékváltozásával kiigazított (LIFO) EBITDA eredménye 20 százalékkal, 7,17 milliárd złotyra (1,95 milliárd dollárra) nőtt éves alapon a harmadik negyedévben.

Az adózott nyereség pedig több mint tízszeresére, 2,16 milliárd zlotyra hízott az egy évvel korábbi, szűkös 188 millió zlotyról.

Az eredményhez jelentősen hozzájárult a finomítói (downstream) üzletág óriásit javuló teljesítménye és a finomítói árrések megugrása. Utóbbi közel duplájára, hordónként 15,2 dollárra nőtt az időszak során, és így bőségesen ellensúlyozni tudta a Brent típusú nyersolaj árának 14 százalékos esését.

Az Orlen downstream szegmensének EBITDA LIFO-eredménye 757 millió zloty nyereségre fordult át az egy évvel korábbi 2,75 milliárd zlotys veszteségről.

A finomítás javulását részben ellensúlyozta a kutatás-termelés (upstream) szegmens hirtelen visszaesése, ahol a gázértékesítés alacsonyabb árrése miatt az alapnyereség közel 3 milliárd zlotyval csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Az év első kilenc hónapjában 21,1 milliárd zlotyt fordított a társaság beruházásokra, többek között tengeri szélerőműparkokba és energia- és gázhálózatainak modernizálásába.

Eddig bejött a leválás az orosz olajról a PKN Orlennek

A részben állami tulajdonú lengyel olajipari vállalat stratégiai fordulatot hajt végre, miközben leválik az orosz energiahordozókról és átalakítja petrolkémiai üzletágát.

Az Orlen októberben 278 millió dolláros ajánlatot adott a bajba jutott Grupa Azoty poliolefin-üzletágának megvásárlására.

A jelenleg is zajló negyedik negyedévre az upstream és az energiaszegmensekben egyaránt javulásra számít a vezetőség, miközben a downstream teljesítménye stabil maradhat. A fogyasztói, kiskereskedelmi üzletágban viszont a szezonálisan alacsonyabb forgalom miatt csökkenés várható.