Deviza
EUR/HUF379,51 -0,34% USD/HUF321,54 -0,23% GBP/HUF438,98 -0,57% CHF/HUF413,74 -0,41% PLN/HUF90 -0,17% RON/HUF74,5 -0,32% CZK/HUF15,57 -0,51% EUR/HUF379,51 -0,34% USD/HUF321,54 -0,23% GBP/HUF438,98 -0,57% CHF/HUF413,74 -0,41% PLN/HUF90 -0,17% RON/HUF74,5 -0,32% CZK/HUF15,57 -0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82% BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lezárás
Aggtelek
Aggteleki Nemzeti Park
rekonstrukció

Hivatalos: bezárják Magyarország leghíresebb barlangját, most még utoljára meg lehet nézni – csak évek múlva nyitják ki újra

Hosszabb időre búcsút kell mondani az Aggteleki-karszt egyik legismertebb barlangjának. A nemzeti park tájékoztatása szerint 2026 februárjától felújítás miatt lezárják a látogatók elől. A Rákóczi-barlang bezárása legalább két évig tart majd.
VG
2026.02.04, 21:54

Utolsó hónapjaihoz érkezett az Aggteleki-karszt egyik legismertebb és legkülönlegesebb látványossága. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint a Rákóczi-barlang 2026. február 16-án bezár, és a tervek alapján legalább két éven keresztül nem lesz látogatható. A lezárás oka egy átfogó természetvédelmi rekonstrukció, melynek célja a világszinten is egyedülálló földtani értékek megóvása.

Hivatalos: bezárják Magyarország leghíresebb barlangját, most még utoljára meg lehet nézni – csak évek múlva nyitják ki újra
Hivatalos: bezárják Magyarország leghíresebb barlangját, most még utoljára meg lehet nézni – csak évek múlva nyitják ki újra / Fotó: Aggteleki Nemzeti Park

A nemzeti park figyelmeztetése szerint február 15-ig még van lehetőség részt venni a barlangtúrákon, melyek elsősorban hétvégenként indulnak, de előzetes egyeztetéssel hétköznap is látogatható a barlang. A túrák bejelentkezéshez kötöttek, és kifejezetten azoknak ajánlják, akik egy ritkán látható, különleges képződményekben gazdag barlangot szeretnének megismerni, mielőtt hosszabb időre lezárják a nagyközönség elől.

A Rákóczi-barlang felújítása egy jóval nagyobb, több évre szóló természetvédelmi program része. 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság bruttó 680 millió forintos támogatással valósítja meg azt a projektet, 

mely az Aggteleki- és Szlovák-karszt világörökségi barlangjainak megóvását célozza. A program 2024 novemberében indult, és a tervek szerint 2027 tavaszán zárul le.

A hangsúly nem a látványosságok átalakításán, hanem az állapotmegőrzésen van. A barlangok ugyanis rendkívül sérülékeny természeti képződmények, melyek gyakorlatilag nem képesek regenerálódni emberi időléptékben. Egyetlen érintés, egy rosszul elhelyezett létra vagy egy elavult fémszerkezet is maradandó károkat okozhat, miközben a klímaváltozás és a vízminőség változása szintén folyamatos terhelést jelent a felszín alatti világ számára.

A projekt négy kiemelten védett barlangot érint: 

  • a Rákóczi-barlang mellett 
  • a Béke-barlangot, 
  • a Vass Imre-barlangot 
  • és a Szabadság-barlangot. 

A munkálatok során többek között biztonságosabb bejáratokat alakítanak ki, korszerűsítik a járófelületeket és a világítást, eltávolítják a korrodált, balesetveszélyes szerkezeteket, valamint denevérbarát lezárásokat építenek. Mindez egyszerre szolgálja a látogatók biztonságát és a barlangok élő- és élettelen értékeinek védelmét.

A nemzeti park szerint a fejlesztések hosszú távon lehetővé teszik, hogy a barlangok természeti állapota stabil maradjon, miközben a különleges barlanglakó fajok – például több denevérfaj – zavartalan élőhelyhez juthatnak. A Rákóczi-barlang bezárása tehát nem végleges búcsút jelent, hanem egy olyan átmeneti időszak kezdetét, melynek célja, hogy a karszt egyik ékköve a jövőben is megmaradjon – akár a következő generációk számára is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu