Utolsó hónapjaihoz érkezett az Aggteleki-karszt egyik legismertebb és legkülönlegesebb látványossága. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint a Rákóczi-barlang 2026. február 16-án bezár, és a tervek alapján legalább két éven keresztül nem lesz látogatható. A lezárás oka egy átfogó természetvédelmi rekonstrukció, melynek célja a világszinten is egyedülálló földtani értékek megóvása.

Hivatalos: bezárják Magyarország leghíresebb barlangját, most még utoljára meg lehet nézni – csak évek múlva nyitják ki újra / Fotó: Aggteleki Nemzeti Park

A nemzeti park figyelmeztetése szerint február 15-ig még van lehetőség részt venni a barlangtúrákon, melyek elsősorban hétvégenként indulnak, de előzetes egyeztetéssel hétköznap is látogatható a barlang. A túrák bejelentkezéshez kötöttek, és kifejezetten azoknak ajánlják, akik egy ritkán látható, különleges képződményekben gazdag barlangot szeretnének megismerni, mielőtt hosszabb időre lezárják a nagyközönség elől.

A Rákóczi-barlang felújítása egy jóval nagyobb, több évre szóló természetvédelmi program része.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság bruttó 680 millió forintos támogatással valósítja meg azt a projektet,

mely az Aggteleki- és Szlovák-karszt világörökségi barlangjainak megóvását célozza. A program 2024 novemberében indult, és a tervek szerint 2027 tavaszán zárul le.

A hangsúly nem a látványosságok átalakításán, hanem az állapotmegőrzésen van. A barlangok ugyanis rendkívül sérülékeny természeti képződmények, melyek gyakorlatilag nem képesek regenerálódni emberi időléptékben. Egyetlen érintés, egy rosszul elhelyezett létra vagy egy elavult fémszerkezet is maradandó károkat okozhat, miközben a klímaváltozás és a vízminőség változása szintén folyamatos terhelést jelent a felszín alatti világ számára.

A projekt négy kiemelten védett barlangot érint:

a Rákóczi-barlang mellett

a Béke-barlangot,

a Vass Imre-barlangot

és a Szabadság-barlangot.

A munkálatok során többek között biztonságosabb bejáratokat alakítanak ki, korszerűsítik a járófelületeket és a világítást, eltávolítják a korrodált, balesetveszélyes szerkezeteket, valamint denevérbarát lezárásokat építenek. Mindez egyszerre szolgálja a látogatók biztonságát és a barlangok élő- és élettelen értékeinek védelmét.