A megelőzés jobb üzlet lett volna, az alkalmazkodáson már nem lehet pénzt keresni

A szélsőséges időjárás egyre gyakoribb megjelenésével a befektetők körében is felmerül a kérdés, hogy mennyi pénzt lehet keresni a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáson.

Nem olyan egyszerű vagy épp könnyen megtérülő a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás / Fotó: AFP

A klímaváltozás megelőzése egyértelmű, az alkalmazkodás már bonyolultabb

Az 1100 milliárd dollár felett rendelkező Fidelity International fenntarthatósági vezetője, Jenn-Hui Tan szerint az alkalmazkodást célzó befektetések jóval kevésbé egyértelműek, mint azok, melyek a kibocsátás csökkentését célozzák, így az elérhető haszon is kisebb. A megelőzés világos növekedési utakat kínált például a megújuló energiák vagy épp az elektromos autók képében, ám sokkal nehezebb pénzt keresni az árvizek, erdőtüzek vagy épp aszályok elleni védekezésen – írja a Bloomberg.

Pedig a megelőzést célzó erőfeszítések lanyhulásával párhuzamosan az idő egyre jobban sürget, ahogy szerte a világon szaporodnak a hőhullámok, árvizek, erdőtüzek és aszályok. Jenn-Hui Tan szerint azonban az alkalmazkodás főként az ellenálló képességről és nem a növekedésről szól.

Lényegében azért kell többet költeni, hogy továbbra is ugyanazt lehessen csinálni, mint korábban.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem lennének lehetőségek, melyek közül párat Jenn-Hui Tan is felsorol, például a légkondicionálást, a vízkezelést vagy az öntözést. De a befektetések megtérülése jóval nehezebben azonosítható az ellenálló képességet és alkalmazkodást célzó esetekben, mint a megelőzésnél. Ráadásul a vezető szakember által említett lehetőségek közül például a légkondicionálás piacában is egyre inkább a mesterséges intelligenciához használt adatközpontok hűtése a döntő tényező, szemben például a lakossági igényekkel.

Van, aki szerint az alkalmazkodás is jó üzlet

A Fidelity-vezető véleményét azonban nem mindenki osztja, így a JPMorgan szerint azok a vállalatok, melyek tekintettel vannak a fizikai veszélyekre, felülteljesíthetnek, míg a Jeffries szerint az alkalmazkodási stratégiák megtérülése felülmúlhatja a megelőzésre fókuszálókét.

Abban azonban a legtöbben egyetértenek, hogy a melegedés következtében egyre többen figyelnek majd a témára, ami nemcsak a látványos katasztrófák elleni védekezést foglalja magában, de akár a felkészülést a hosszabb távú veszélyekre is, mint a csapadékeloszlás és mennyiség változása vagy a termelékenységet visszafogó szélsőséges hőség. Ezek a veszélyek hosszú távon akár nagyobb gazdasági hatással is járhatnak.