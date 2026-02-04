Deviza
Orbán Viktor váratlanul bejelentette: időpontokat adott Trumpnak, mikor érkezzen Budapestre – „Az amerikai elnök tartozik nekünk, jöjjön, és köszöntse a magyarokat”

A miniszterelnök a Mandiner Klubesten beszélt Trump, Putyin és a budapesti békecsúcs szerepéről. Orbán Viktor szerint eljött az idő, hogy Magyarországot ne csak elszenvedőként, hanem alakítóként kezeljék a világpolitikában.
VG
2026.02.04, 20:08
Frissítve: 2026.02.04, 20:53

Budapest kulcsszerepet kaphat a nemzetközi békefolyamatban – erről beszélt Orbán Viktor a Mandiner Klubesten. A miniszterelnök szerint határozott megállapodás van arról, hogy egy esetleges békecsúcsnak a magyar főváros adhat otthont, és Donald Trumppal pedig már a látogatás időpontjáról egyeztetnek.

TRUMP, Donald; ORBÁN Viktor
Orbán Viktor szerint eljött az idő, hogy Magyarországot ne csak elszenvedőként, hanem alakítóként kezeljék a világpolitikában / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten egyértelművé tette: Magyarország nem szemlélője, hanem szereplője akar lenni a nemzetközi politikának. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Donald Trump esetleges magyarországi látogatása nem új keletű ötlet, hanem egy folyamatosan napirenden lévő kérdés.

Csalogatom

– fogalmazott röviden, majd hozzátette: időpontokról is rendszeresen egyeztetnek, még ha ezek időről időre lekerülnek is az asztalról.

A legnagyobb súlyú kijelentés azonban az volt, amikor Orbán Viktor elárulta: határozott megállapodás van mind az amerikai, mind az orosz elnökkel arról, hogy amennyiben előrelépés történik, és valódi esély nyílik egy békecsúcsra, annak Budapest adhat otthont. „Budapest fontos szerepet fog játszani” – hangsúlyozta.

 

Orbán Viktor: hazánk egyre nagyobb hatással van a világpolitikára

A kormányfő szerint Magyarország különleges helyzetben van, mert a háborús évek alatt végig kitartott amellett, hogy Amerikában változásra van szükség. Miközben a nemzetközi sajtó támadta Donald Trumpot, a magyar kormány nyíltan kimondta: egy új típusú amerikai vezetéstől a világ is sokat remélhetne. Orbán Viktor úgy látja, ez a következetesség nem maradhat viszonzatlan.

A miniszterelnök egy szemléletes hasonlattal érzékeltette a helyzetet: Magyarország lehet kicsi szereplő a nagyhatalmak mellett, de ettől még van önbecsülése és élettere. „Az egérnek is van önbecsülése, még ha ez az elefántnak nem is fontos” – jegyezte meg.

Orbán Viktor szerint Donald Trump nem politikai ellenszolgáltatásért tartozik Magyarországnak, hanem egy gesztussal. Úgy fogalmazott: az amerikai elnöknek el kellene jönnie Budapestre, hogy köszöntse a magyarokat, bemutassa Amerika céljait, és világossá tegye, miben lehet együttműködés a két ország között. 

Nem kampányról, nem alkuhelyzetről van szó, hanem kölcsönös tiszteletről.

A kormányfő szerint a nemzetközi politikában a kitartás kulcskérdés. A meghívás él, az egyeztetések folyamatosak, és Magyarország nem adja fel azt az ambíciót, hogy Budapest a béke egyik európai központjává váljon. Orbán Viktor üzenete világos: aki végig kitartott, az joggal várhat figyelmet – még a világ legerősebb vezetőitől is.

Trump Budapesten: leírták a pontos dátumot, mikor érkezne Magyarországra az amerikai elnök – rejtélyes hivatalos válasz érkezett

Donald Trump amerikai elnök személyesen is részt vehet a CPAC Hungary 2026-os budapesti konferenciáján márciusban. Ez lenne az első alkalom, hogy Trump élőben vesz részt a CPAC Hungaryn, miután korábban kizárólag videóüzenetek formájában szólt a résztvevőkhöz.

 

