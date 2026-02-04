Sokkoló hír söpört végig Magyarországon a kecskeméti Mercedes-gyárról, most már tényleg megelégelték a németek: egyszer és mindenkorra elmondták, mi az igazság
Egy műszakra csökkent a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban, a dolgozók szerint hónapok óta jóval a kapacitás alatt működik az üzem. A vállalat beruházásokkal és új modellek érkezésével magyarázza a helyzetet, de a munkavállalói tapasztalatok ennél jóval borúsabb képet festenek.
Fél gőzzel működik a kecskeméti Mercedes-gyár?
Egyre több aggasztó jel utal arra, hogy a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában visszaesett a termelés. A munkavállalók beszámolói szerint az üzemben egy műszakra csökkentették a munkarendet, komplett gépsorokat bontanak le, és sokan hónapok óta kevesebb munkaórát kapnak.
Többen úgy látják: a gyár jelenleg legfeljebb a kapacitása felét használja ki, de a valós termelés ennél is alacsonyabb lehet.
Mindez éles ellentmondásban áll azzal a képpel, amelyet a vállalati és a kormányzati kommunikáció fest a kecskeméti üzemről. A Mercedes-Benz magyarországi leányvállalatánál ugyanis nagyszabású gyárfejlesztés zajlik, amelyet következetesen sikertörténetként mutatnak be. A vezetés immár legalább egy éve azt hangsúlyozza, hogy Kecskemét az európai Mercedes-gyárak élmezőnyébe kerül, és kiemelkedő jövő előtt áll.
A dolgozók tapasztalatai azonban mást mutatnak. A korábbi három műszakos munkarendet előbb kettőre, majd egyre csökkentették, mostanra pedig az is előfordul, hogy teljes gyártósorokat szerelnek le az üzemben. Egy munkavállaló a 24.hu-nak azt mondta:
A gyárban hónapok óta érzékelhető a visszafogott működés, miközben pontos adatokat senki sem lát a tényleges kihasználtságról.
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. elismerte, hogy január és április között a kecskeméti gyár egyes területein átmenetileg egy műszakos működésre álltak át. A vállalat ezt a 2022-ben elindított, mintegy egymilliárd eurós bővítési programmal indokolja, amelynek célja, hogy az üzem éves kapacitása hosszabb távon elérje az egymillió legyártott járművet.
A cég szerint az átalakításokra azért van szükség, mert új modellek gyártására készítik fel az üzemet. Az MMA platformon kompakt és középkategóriás belső égésű és elektromos autók, míg az MB.EA platformon elektromos luxusmodellek készülnek majd.
Emellett 2026 januárjában megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB modell sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása is.
A vállalat hangsúlyozza, hogy
- a műszakcsökkentés nincs közvetlen hatással a törzsállomány létszámára;
- valamint elbocsátások sem történtek.
A dolgozók szerint ugyanakkor a kevesebb műszak kevesebb munkaórát is jelent. A téli leállást követően január 5-én például a munkavállalók mintegy felének nem kellett munkába állnia, és több forrás állítja: a toborzás is megszakadt.
Gyorsan reagált a Mercedes
A vállalat a 24.hu cikkével kapcsolatban kiegészítést küldött, amely szerint a kecskeméti Mercedes-Benz gyár országos toborzási tevékenysége 2025 októbere óta intenzíven zajlik, sem leállás, sem megakadás nem volt, és nincs is tervben. A hivatalos karrieroldalon jelenleg is több száz, speciális szaktudást igénylő pozíció betöltésére várják a jelentkezőket.
A cég azt is hangsúlyozta, hogy az egy műszakos munkarend csak bizonyos területeket érint, és az előző modellek kifutása, valamint az új modellek érkezése miatt vált szükségessé. Tájékoztatásuk szerint az új elektromos GLB sorozatgyártása január 19-én indult, tavasszal pedig a modern hibrid hajtásláncú változatok gyártása is elkezdődik. Emellett 2026-tól Kecskeméten készül majd az új EQ technológiájú C-osztály, valamint az A-osztály gyártása is ide költözik.
A Mercedes 18 százalékos értékesítési növekedést ért el 2025 negyedik negyedévében. 2026-ban is folytatja az intenzív termékbevezetési programját a német autógyár. A Mercedes-Benz a kecskeméti gyárnak is fontos feladatokat ad.