Hivatalos: brutális döntést hozott Magyarországról a Revolut, nem erről volt szó – ez nagyon sokaknak fog fájni
A Revolut bejelentése váratlanul érte a magyar felhasználókat: a fintech cég teljesen kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon, miután a szabályozási környezet változásai miatt már nem tudja biztosítani a megfelelőséget. A hivatalos értesítés értelmében a hazai ügyfelek számára gyakorlatilag véget ér a kriptózás a Revoluton, noha a vállalat uniós szinten épp most kapta meg a működéshez szükséges engedélyeket.
A döntés hátterében az áll, hogy a Revolut Digital Assets Europe Ltd. ugyan megkapta a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC) engedélyét az EU új kriptoeszköz-szabályozása, a MiCA alapján, ez azonban a magyarországi ügyfelek számára mégsem jelent további bővülést. A cég tájékoztatása szerint a helyi megfelelés fenntartása már nem biztosítható, így a szolgáltatást megszüntetik. A folyamat sajátossága, hogy az új engedélyekre hivatkozva a Revolut egy átmeneti időszak erejéig ismét hozzáférést biztosít a kriptoegyenlegekhez, kizárólag azért, hogy az ügyfelek rendezni tudják a fennmaradó vagyonukat.
A legfontosabb határidő 2025. december 18., eddig az időpontig kell dönteni a még bent lévő kriptoeszközökről.
A felhasználók ebben az átmeneti időszakban eladhatják kriptovalutáikat, vagy láncon történő külső tárcába (on-chain walletbe) utalhatják ki azokat. A Revolut figyelmeztet: aki nem intézi el a kivezetést vagy az eladást a határidőig, annak a rendszer automatikusan értékesíti a kriptoegyenlegét az akkori piaci árfolyamon, a befolyt összeget pedig jóváírja a számlán, majd a kriptoszámlát végleg lezárja.
Bár a kivezetés folyamata csak jövőre zárul le, több funkció már most sem elérhető:
- a felhasználók nem vásárolhatnak új kriptovalutát,
- nem szerezhetnek kriptót a tanulási modulok (Learn & Earn) teljesítésével,
- és nem utalhatnak be új kriptoeszközt a Revolut-számlára.
A már bent lévő összegek ugyanakkor átutalhatók külső tárcába, vagy eladhatók.
A stakinget – vagyis a lekötött kriptoegyenlegek után járó hozam megszerzését – külön határidő érinti. A Revolut 2025. december 10-én, közép-európai idő szerint 16 órakor automatikusan megszünteti a meglévő lekötéseket, és az új stake-elés lehetősége már most sem érhető el. A feloldási folyamat hossza továbbra is eszközönként változik, de december közepére minden lekötés megszűnik.
Nem éppen ez volt a Revolut terve
Október végén a Világgazdaság is arról számolt be, hogy elgördült minden akadály a kriptovalutákkal való kereskedés elől a Revoluton, és hogy az új Crypto 2.0 szolgáltatás több száz érme, díjmentes staking és stabilcoinátszámítási lehetőség mellett indul el. A Revolut 2025. július elején felfüggesztette a kriptokereskedést Magyarországon, mivel még nem rendelkezett az EU új, kriptoeszközökről szóló rendelete (MiCA) szerinti engedéllyel.
Azóta az alkalmazásban semmilyen kereskedés nem volt lehetséges, bár egyes kriptovalutákat már ki lehetett utalni külső tárcákba. A Revolut kriptós üzletága az elmúlt időszakban robbanásszerű növekedést produkált:
- a vagyonkezelési divízió, amelybe a kriptokereskedelem is tartozik,
- éves szinten 298 százalékkal nőtt, és 674 millió dolláros bevételt ért el.
A MiCA-engedély megszerzése és a Crypto 2.0 bevezetése azt jelzi, hogy a Revolut újra aktívan kíván részt venni a digitális valuták piacán, és a következő hónapokban a magyar felhasználók számára is újra elérhetővé válhat a kereskedés.