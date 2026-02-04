Deviza
EUR/HUF379,51 -0,34% USD/HUF321,54 -0,23% GBP/HUF438,98 -0,57% CHF/HUF413,74 -0,41% PLN/HUF90 -0,17% RON/HUF74,5 -0,32% CZK/HUF15,57 -0,51% EUR/HUF379,51 -0,34% USD/HUF321,54 -0,23% GBP/HUF438,98 -0,57% CHF/HUF413,74 -0,41% PLN/HUF90 -0,17% RON/HUF74,5 -0,32% CZK/HUF15,57 -0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82% BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bezárás
gyorsétterem
Pizza Hut
pizza

Imádták a magyarok, most 250 éttermét bezárja az amerikai lánc – már senkinek nem kell a régi recept

Súlyos válságba került a világszerte ismert pizzalánc, az Egyesült Államokban 250 Pizza Hut étterem bezárását jelentették be. A lépés újabb jele annak, hogy a Pizza Hut már nem találja a helyét az átalakuló gyorséttermi piacon. Az éttermek bezárásának hátterében a csökkenő forgalom, az erősödő verseny és sikertelen árstratégia áll.
VG
2026.02.04, 19:49

Újabb lejtőre került az amerikai gyorséttermi piacon a Pizza Hut, mely egykor Magyarországon is meghatározó szereplője volt a pizzázásnak. Az étteremlánc anyavállalata, a Yum! Brands bejelentette: az idei év első felében 250 gyengén teljesítő Pizza Hut egységet zárnak be az Egyesült Államokban, ami az amerikai hálózat nagyjából 3 százalékát jelenti. A megszűnésre ítélt üzletek listáját a vállalat nem hozta nyilvánosságra.

Imádták a magyarok, most 250 éttermét bezárja a Pizza Hut – már senkinek nem kell a régi recept
Imádták a magyarok, most 250 éttermét bezárja a Pizza Hut – már senkinek nem kell a régi recept / Fotó: NurPhoto via AFP

A Yum! Brands már tavaly novemberben közölte, hogy átfogó stratégiai felülvizsgálatot indított a Pizza Hut jövőjéről, amelynek része lehet akár a márka teljes vagy részleges értékesítése is. A vállalat legfrissebb gyorsjelentésében új részleteket nem árult el, mindössze annyit közölt, hogy a folyamat várhatóan még idén lezárul.

A Pizza Hut évek óta nehéz helyzetben van az egyre kiélezettebb amerikai pizzapiacon. 

A lánc különösen a legnagyobb riválissal, a Domino’s Pizzával szemben veszít folyamatosan teret, 

miközben a fogyasztói ízlés egyre inkább az egyszerűbb, gyorsabb és digitálisan vezérelt megoldások felé tolódik. Az elmúlt negyedévben az amerikai Pizza Hut éttermek azonos üzletekre jutó forgalma 3 százalékkal csökkent, ami újabb csalódást keltő eredménynek számít.

A lánc próbált reagálni az infláció és az árérzékeny kereslet kihívásaira, többek között egy 5 dolláros (nagyjából 1800 forintos) pizza bevezetésével. Ez a „value” fókusz azonban nem hozta meg a várt áttörést, a vásárlók szemmel láthatóan már nem a klasszikus Pizza Hut-ajánlatokban látják az ár-érték arányos megoldást.

Egészen más pályán mozog ugyanakkor a Yum! Brands két másik zászlóshajója:

  1. A Taco Bell az év első negyedévében 7 százalékos forgalomnövekedést ért el azonos üzletekben, amit a folyamatosan frissülő étlap és az új termékek sikeres bevezetése hajtott. A márka egyszerre tudta megszólítani a magasabb jövedelmű vásárlókat, a fiatalabb korosztályt és a családokat.
  2. A KFC szintén lassú, de stabil javulást mutat az amerikai piacon: az azonos bolti forgalom 1 százalékkal emelkedett. A lánc tudatosan a Taco Bellnél bevált recepthez nyúl, több vezetőt is onnan igazolt át, hogy felgyorsítsa az étlapmegújítást és visszaszerezze a piaci részesedést az olyan versenytársaktól, mint a Raising Cane’s vagy a Chick-fil-A.

Máshol sem jobb a helyzet: a Pizza Hut brit üzletágát működtető DC London Pie Limited csődvédelmet kért, miközben a Yum! Brands 64 éttermet visszavesz, amivel 1276 munkahely megőrzését biztosítja. A brit hálózat helyzete is régóta nehézkes, nem egészen egy éve már egyszer csődeljárás alá került, a DC London Pie pedig csak idén januárban szerezte meg az éttermeket az akkori felszámolás során. 

Szakértők szerint a Pizza Hut az 1970-es években még az egyik leggyorsabban növekvő lánc volt az Egyesült Királyságban, de az erősödő versenyben mára elvesztette korábbi lendületét. Elemzők úgy látják, a márka visszavétele logikus lépés a Yum! Brands részéről, mivel bőséges tapasztalatuk és fogyasztói adataik vannak a pizzapiacról, ami segítheti az újrapozicionálást. Ezzel szemben Magyarországon a Pizza Hut tovább terjeszkedik, az elmúlt években több megyeszékhelyen jelent meg új egységekkel, és hamarosan Szombathelyen is új éttermet nyit.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu