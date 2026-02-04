Deviza
Már csak ez hiányzott Romániának: hatalmas bajban a Dacia, sokkal kevesebb új autó kell belőle – fizetnek a munkásoknak, csak mondjanak fel maguktól

Termeléscsökkentésre készül a Dacia, ami jelentős változásokat hozhat a romániai autógyártásban. A vállalat tervei szerint önkéntes távozással akár 900 dolgozó hagyhatja el a céget. A Dacia termeléscsökkentése mögött a gyártási volumen visszafogása és a hatékonyság javítása áll.
VG/MTI
2026.02.04, 19:38
Frissítve: 2026.02.04, 20:00

Csökkenti a termelést az Automobile Dacia SA, emiatt 900 dolgozótól válna meg – írta a Profit.ro című hírportál. A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.

Már csak ez hiányzott Romániának: hatalmas bajban a Dacia, sokkal kevesebb új autó kell belőle – fizetnek a munkásoknak, csak mondjanak fel maguktól / Fotó: Samoila Ionut / Shutterstock

A legkisebb, nettó 25 ezer lejes (1,869 millió forint) végkielégítésre azok számíthatnak, akik legfeljebb két éve dolgoznak a vállalatnál. A szolgálati idővel párhuzamosan nő az összeg is, a maximális 210 ezer lej (mintegy 15,7 millió forint) azoknak jár, akik 16 évnél hosszabb ideje állnak az autógyártó alkalmazásában. Speciális elbírálásban részesülnek azok, akik foglalkozási ártalom miatt betegedtek meg, vagy munkabaleset miatt vesztették el részlegesen a munkaképességüket, ők 240 ezer lejre (mintegy 18 millió forint) számíthatnak.

Nem hagyunk jóvá minden távozási kérelmet, a döntési jog a részlegvezetőké

– mondta Mihai Bordeanu, az Automobile Dacia vezérigazgatója.

A cégvezetés a termelés tervezett csökkentése miatt akar megválni az alkalmazottak egy részétől. „A vezetőség közölte velünk, hogy januártól csökkenteni szándékozik a termelést. Napi 165 járműről van szó, ami körülbelül 900 fős létszámcsökkentést feltételez” – közölte Viorel Ungureanu szakszervezeti vezető. Az Automobile Dacia mintegy 11 ezer főt foglalkoztat. A Renault tulajdonában levő vállalat 2025-ben 297 182 személygépkocsit gyártott, 4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Fillérekbe kerül az új elektromos Dacia

Tavaly a Dacia bemutatta a megújult elektromos Spring európai árait és műszaki adatait, több piacon már meg is indult az előrendelés. Franciaországban két új hajtáslánccal érhető el a modell: 

70 lóerős motorral Essential és Expression felszereltséggel, valamint 100 lóerős kivitelben Extreme változatban,

míg Romániában ekkor még a korábbi, 65 lóerős verzió maradt kínálatban. A frissítés egyik legfontosabb eleme az új lítium-vasfoszfát akkumulátor, amely olcsóbb és biztonságosabb, miközben a hatótáv 225 kilométer maradt. A futómű és az aerodinamika is megújult, az ellenállási együttható javulása és az áthangolt alváz a hatékonyságot és a vezethetőséget is növeli. Az árak Franciaországban 16 900 eurótól (akkor mintegy 6,4 millió forinttól) indultak, amivel a Dacia továbbra is a megfizethető elektromos autók szegmensében kívánt versenyben maradni.

