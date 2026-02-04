Van egy gyára a BMW-nek, ami kenterbe veri a debrecenit: sokkal kisebb város az otthona – 57 másodpercenként gördül ki egy új autó
Rekordévvel ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját a BMW Group regensburgi üzeme, mely mára messze túlnőtt eredeti regionális szerepén. A bajorországi városban működő gyár 2025-ben minden korábbinál nagyobb termelést ért el, és ezzel a BMW legnagyobb európai gyártóüzemévé vált, miközben maga a város lakosságszámban jóval kisebb, mint például Debrecen.
A regensburgi gyárban tavaly 356 901 autó készült el, ami új történelmi csúcs a létesítmény számára. Az 1986-os indulás óta már több mint 8,7 millió jármű gördült le a gyártósorról, és a jubileumi évben várhatóan elkészül a kilencmilliomodik BMW is. A termelési volumen nemcsak helyi szinten figyelemre méltó: a regensburgi eredmények ahhoz is hozzájárultak, hogy
a BMW németországi üzemei együttesen ismét átlépjék az évi egymillió legyártott autós határt.
A gyár igazgatója, Armin Ebner szerint a siker kulcsa a folyamatos hatékonyságjavításban rejlik. Ennek látványos eredménye, hogy 2019 óta több mint 25 százalékkal csökkentek az üzemi költségek. A háttérben átfogó digitalizációs és automatizálási fejlesztések állnak, melyek a fényezőüzemtől kezdve az összeszerelés minőség-ellenőrzési folyamataiig szinte minden területet érintenek. A mesterséges intelligencia ma már automatikusan vizsgálja a felületi hibákat, miközben egy felhőalapú alkatrészellátási rendszer biztosítja a stabil termelést nagy volumen mellett is.
57 másodpercenként gördül ki egy új autó
2025 elején újabb fontos lépés történt az automatizálásban: az üzemben bevezették a vezető nélküli járműmozgatást. Ennek köszönhetően az elkészült autók emberi beavatkozás nélkül jutnak el az összeszerelés utolsó fázisába, ami tovább növeli a termelés kiszámíthatóságát és tempóját.
A gyártósoron minden 57. másodpercben elkészül egy új autó, ami napi szinten több mint 1400 járművet jelent.
A regensburgi üzemben a különböző hajtásláncok egyazon gyártósoron készülnek: a hagyományos belső égésű motoros modellek, a plug-in hibridek és a tisztán elektromos autók párhuzamosan haladnak végig az összeszerelésen. Tavaly több mint 150 ezer hálózatról tölthető modell készült itt. A legnagyobb darabszámban a BMW X1-et gyártották, több mint 266 ezer példányban, míg a BMW X2-ből meghaladta a 90 ezret a termelés.
Az elkészült autók több mint fele európai piacokon talált gazdára, ugyanakkor több mint 100 ezer jármű Európán kívülre került. A regensburgi és a közeli wackersdorfi telephelyek együtt ma mintegy 9000 embernek adnak munkát, köztük több száz gyakornoknak. A gyár így nemcsak ipari szempontból számít kulcslétesítménynek, hanem a régió egyik legfontosabb gazdasági és foglalkoztatási motorjává is vált.
Kicsi lett a debreceni BMW-gyár, nagyobbat kellett volna építeni
A BMW látványos rajttal indítja el a Neue Klasse formanyelvet és technológiai korszakot az új, 2027-es modellévre szánt BMW iX3-mal, ám az elektromos crossover iránt akkora az érdeklődés, hogy a gyártó állítólag már 2026 végéig gyakorlatilag minden darabot eladott. Az új BMW iX3 az európai piacon a BMW újautó-megrendeléseinek nagyjából egyharmadát adja. A Carscoops értesülései szerint ez azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett gyártási kapacitás jelentős része már most „elfogyott”, vagyis a modell iránti kereslet messze felülmúlta az előzetes várakozásokat – írja az E-Cars.hu.
Annak érdekében, hogy a BMW iX3-ra várakozók ne csússzanak át 2027-ről még későbbre, az AutoNews beszámolója szerint a BMW második műszak bevezetését tervezi a magyarországi Debrecenben épülő új üzemében.