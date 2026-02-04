Van egy gyára a BMW-nek, ami kenterbe veri a debrecenit: sokkal kisebb város az otthona – 57 másodpercenként gördül ki egy új autó

Rekordévvel ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját a BMW Group regensburgi üzeme, mely mára messze túlnőtt eredeti regionális szerepén. A bajorországi városban működő gyár 2025-ben minden korábbinál nagyobb termelést ért el, és ezzel a BMW legnagyobb európai gyártóüzemévé vált, miközben maga a város lakosságszámban jóval kisebb, mint például Debrecen.

Van egy gyára a BMW-nek, amely kenterbe veri a debrecenit: sokkal kisebb város az otthona, de 57 másodpercenként gördül ki egy új autó / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A regensburgi gyárban tavaly 356 901 autó készült el, ami új történelmi csúcs a létesítmény számára. Az 1986-os indulás óta már több mint 8,7 millió jármű gördült le a gyártósorról, és a jubileumi évben várhatóan elkészül a kilencmilliomodik BMW is. A termelési volumen nemcsak helyi szinten figyelemre méltó: a regensburgi eredmények ahhoz is hozzájárultak, hogy

a BMW németországi üzemei együttesen ismét átlépjék az évi egymillió legyártott autós határt.

A gyár igazgatója, Armin Ebner szerint a siker kulcsa a folyamatos hatékonyságjavításban rejlik. Ennek látványos eredménye, hogy 2019 óta több mint 25 százalékkal csökkentek az üzemi költségek. A háttérben átfogó digitalizációs és automatizálási fejlesztések állnak, melyek a fényezőüzemtől kezdve az összeszerelés minőség-ellenőrzési folyamataiig szinte minden területet érintenek. A mesterséges intelligencia ma már automatikusan vizsgálja a felületi hibákat, miközben egy felhőalapú alkatrészellátási rendszer biztosítja a stabil termelést nagy volumen mellett is.

57 másodpercenként gördül ki egy új autó

2025 elején újabb fontos lépés történt az automatizálásban: az üzemben bevezették a vezető nélküli járműmozgatást. Ennek köszönhetően az elkészült autók emberi beavatkozás nélkül jutnak el az összeszerelés utolsó fázisába, ami tovább növeli a termelés kiszámíthatóságát és tempóját.

A gyártósoron minden 57. másodpercben elkészül egy új autó, ami napi szinten több mint 1400 járművet jelent.

A regensburgi üzemben a különböző hajtásláncok egyazon gyártósoron készülnek: a hagyományos belső égésű motoros modellek, a plug-in hibridek és a tisztán elektromos autók párhuzamosan haladnak végig az összeszerelésen. Tavaly több mint 150 ezer hálózatról tölthető modell készült itt. A legnagyobb darabszámban a BMW X1-et gyártották, több mint 266 ezer példányban, míg a BMW X2-ből meghaladta a 90 ezret a termelés.