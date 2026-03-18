Nincs kegyelem: a fogyasztószerek a gabonapelyhek forgalmát is karcsúsítják

Már az is jó hír a General Millsnél, hogy nem rontották tovább a folyó üzleti évre vonatkozó célszámaikon. Az Egyesült Államok legnagyobb gabonafeldolgozója és élelmiszergyártója tavaly júniusban még arra panaszkodott, hogy az amerikaiak a garast verik a fogukhoz, nem a gabonapelyhet, pedig az egészségesebb lenne, mind a fogyasztók, mind a vállalat számára.

A reggelizőasztalhoz más szereplők is kellenek – ezen kesereg a General Mills / Fotó: AFP

A nagy lakossági takarékossági hullámot akkor a cégvezetés Donald Trump számlájára írta, aki kaotikusan alakított vámpolitikájával olyannyira elbizonytalanította az amerikaiakat, hogy elkezdtek spórolni, például a reggeli ropogtatnivalókon. A cég a tavaly júniusban elindított 2026-os üzleti évére emiatt eleve alacsonyabb forgalommal és bevétellel számolt, de menet közben még ebből is lecsippentett – nem is keveset.

General Mills: a türelem fogy, nem a gabonapehely

A General Mills február közepén ismét faragott a tervszámokon, s immár a stagnálás/enyhe növekedés helyett 1,5-2,0 százalékos bevételcsökkenést vetített előre, s az adózott nyereség visszaesésére vonatkozó 10-15 százalékos becslését 16-20 százalékosra változtatta. A tőzsdei reakció azonnali 7 százalékos árfolyamzuhanás volt.

A harmadik, február 22-ével zárt üzleti negyedévre vonatkozó, a szerdai New York-i tőzsdenyitás előtt közzétett gyorsjelentés pozitív üzenete az volt, hogy nem változtattak a tervszámokon. A hátralévő szűk két hónapban már nem idegesítik ezzel a részvényeseket. Akik enélkül is 1,1 százalékkal lejjebb nyomták a General Mills kurzusát a nyitás előtti kereskedésben.

(Az árfolyam idén már 16 százalékkal gyengült.) Sok örömük nem telt a közölt számokban sem, a negyedéves bevétel 8 százalékkal, 4,44 milliárd dollárra csökkent, az üzemi nyereség 41 százalékkal, 525 millió dollárra ereszkedett, a tiszta profit pedig megfeleződött, 303 millió dollár lett. A bevétel 20 millió dollárral, a nyereség pedig 14 százalékkal maradt el az LSEG elemzői várakozásától.

A többi között

a Cheerios,

a Haagen Dazs,

a Bisquick,

a Cocoa Puffs

és a Pillsbury

márkákról ismert élelmiszer-feldolgozó óriásnál attól tartanak, hogy Trump Irán ellen indított háborúja még jobban visszafogja majd a fogyasztói költéseket, a csomagolt termékek kereslete csökken, és a diszkont áron kínált helyettesítő termékek tovább erodálják a piaci részesedésüket.

A fogyókúrára fogott Amerika rémképe is ott lebeg Jeff Harmening elnök-vezérigazgató szeme előtt.

A Novo Nordisk és a Eli Lilly népszerű fogyasztószerei az egészségesebb táplálkozás irányába tolják el a keresletet, s erre egyelőre a General Millsnek nincs igazán ütős válasza. Aggodalmaival nincs egyedül, a csomagolt élelmiszereket áruló Campbell’s is a múlt héten kesergett a fent említettek miatt, s vágta vissza éves tervszámait.