Fordulat a lakossági állampapírok piacán

Az elmúlt hetek visszaesése után megfordult a trend a lakossági állampapírok értékesítésében, a mélypontok után ismét több állampapírt vásároltak a magyarok az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint. A 13. héten 70,08 milliárd forint volt a bruttó értékesítés, ami meghaladja a 63,72 milliárd forintos egy héttel korábbi mélypontot.

Fotó: Kallus György

Az iráni háború ugyan növelheti az inflációt, így a lakossági állampapírokon elérhető reálhozam csökkenhet, ám a befektetőknek az árfolyamkockázattól nem kell tartaniuk ezen eszközök esetében, a Magyar Állampapír Plusz évente garantáltan visszaváltható a névértéken, míg a többi papírt hagyományosan a névérték 99 százalékán vásárolja vissza az Államkincstár, ha nem tartjuk lejáratig. Ekkor a felhalmozott kamatot is kifizetik.

Mindezt figyelembe véve

a lakossági állampapírok kockázatmentes befektetésnek számítanak, aminek a szerepe a geopolitikai feszültségek korában felértékelődik.

Ennek ellenére a legutóbbi értékesítési adatok messze vannak a háború előtti csúcsértékektől, amikor nem volt ritka a 100 milliárd forint feletti heti bruttó értékesítés, sőt egy héten még a 200 milliárd forintot is átlépték az eladások.

