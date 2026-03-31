Fordulat a lakossági állampapírok piacán
Az elmúlt hetek visszaesése után megfordult a trend a lakossági állampapírok értékesítésében, a mélypontok után ismét több állampapírt vásároltak a magyarok az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint. A 13. héten 70,08 milliárd forint volt a bruttó értékesítés, ami meghaladja a 63,72 milliárd forintos egy héttel korábbi mélypontot.
Az iráni háború ugyan növelheti az inflációt, így a lakossági állampapírokon elérhető reálhozam csökkenhet, ám a befektetőknek az árfolyamkockázattól nem kell tartaniuk ezen eszközök esetében, a Magyar Állampapír Plusz évente garantáltan visszaváltható a névértéken, míg a többi papírt hagyományosan a névérték 99 százalékán vásárolja vissza az Államkincstár, ha nem tartjuk lejáratig. Ekkor a felhalmozott kamatot is kifizetik.
Mindezt figyelembe véve
a lakossági állampapírok kockázatmentes befektetésnek számítanak, aminek a szerepe a geopolitikai feszültségek korában felértékelődik.
Ennek ellenére a legutóbbi értékesítési adatok messze vannak a háború előtti csúcsértékektől, amikor nem volt ritka a 100 milliárd forint feletti heti bruttó értékesítés, sőt egy héten még a 200 milliárd forintot is átlépték az eladások.
Ezek voltak a legnépszerűbb lakossági állampapírok
- A legnépszerűbb továbbra is az ötéves, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír, amiből a múlt héten bruttó 41,8 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok, szemben az egy héttel korábbi 39,63 milliárd forinttal.
- A második legnépszerűbbnek szokás szerint a MÁP Plusz bizonyult, 13,78 milliárd forintos eladással, ami szintén meghaladja az egy héttel korábbi 12,13 milliárd forintot.
- Nőtt a Kincstári Takarékjegy népszerűsége is, amiből 10,07 milliárd forint volt az értékesítés, szemben az egy héttel korábbi 9,45 milliárd forinttal.
- A változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír értékesítése csaknem megduplázódott, 1,85 milliárd forintról 3,56 milliárd forintra nőtt a múlt héten.
- Nőtt a szebb napokat látott inflációkövető papír, a Prémium Magyar Állampapír értékesítése is, 0,39 milliárd forintról 0,48 milliárd forintra.