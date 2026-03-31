Deviza
EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71% EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 380,56 +0,5% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34% BUX121 380,56 +0,5% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
állampapír
kamat

Fordulat a lakossági állampapírok piacán

A befektetők ismét rátaláltak régi kedvenceikre a geopolitikai bizonytalanság közepette. A lakossági állampapírok népszerűsége ismét növekvőben van.
K. B. G.
2026.03.31, 13:25
Frissítve: 2026.03.31, 13:36

Az elmúlt hetek visszaesése után megfordult a trend a lakossági állampapírok értékesítésében, a mélypontok után ismét több állampapírt vásároltak a magyarok az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint. A 13. héten 70,08 milliárd forint volt a bruttó értékesítés, ami meghaladja a 63,72 milliárd forintos egy héttel korábbi mélypontot.

kockázat,LUS_IMG_4418 lakossági állampapír
A lakossági állampapírok kockázatmentes befektetést jelentenek / Fotó: Kallus György

Az iráni háború ugyan növelheti az inflációt, így a lakossági állampapírokon elérhető reálhozam csökkenhet, ám a befektetőknek az árfolyamkockázattól nem kell tartaniuk ezen eszközök esetében, a Magyar Állampapír Plusz évente garantáltan visszaváltható a névértéken, míg a többi papírt hagyományosan a névérték 99 százalékán vásárolja vissza az Államkincstár, ha nem tartjuk lejáratig. Ekkor a felhalmozott kamatot is kifizetik.

Mindezt figyelembe véve 

a lakossági állampapírok kockázatmentes befektetésnek számítanak, aminek a szerepe a geopolitikai feszültségek korában felértékelődik. 

Ennek ellenére a legutóbbi értékesítési adatok messze vannak a háború előtti csúcsértékektől, amikor nem volt ritka a 100 milliárd forint feletti heti bruttó értékesítés, sőt egy héten még a 200 milliárd forintot is átlépték az eladások.

Ezek voltak a legnépszerűbb lakossági állampapírok

  • A legnépszerűbb továbbra is az ötéves, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír, amiből a múlt héten bruttó 41,8 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok, szemben az egy héttel korábbi 39,63 milliárd forinttal.
  • A második legnépszerűbbnek szokás szerint a MÁP Plusz bizonyult, 13,78 milliárd forintos eladással, ami szintén meghaladja az egy héttel korábbi 12,13 milliárd forintot.
  • Nőtt a Kincstári Takarékjegy népszerűsége is, amiből 10,07 milliárd forint volt az értékesítés, szemben az egy héttel korábbi 9,45 milliárd forinttal.
  • A változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír értékesítése csaknem megduplázódott, 1,85 milliárd forintról 3,56 milliárd forintra nőtt a múlt héten.
  • Nőtt a szebb napokat látott inflációkövető papír, a Prémium Magyar Állampapír értékesítése is, 0,39 milliárd forintról 0,48 milliárd forintra. 
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu