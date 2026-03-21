Megérkezett az 500. új busz is MÁV-csoporthoz a 2025-2027. között zajló beszerzésből – erről tett közzé videóüzenetet a közösségi oldalán Hegyi Zsolt, társaság vezérigazgatója. Ráadásul Credok, azaz magyar buszok fognak szolgálatot teljesíteni.

Magyar buszok: több száz új jármű került MÁV-hoz – ezekben a vármegyékben találkozhat velük már a jövő héten / Fotó:BKV

Magyar buszok: több száz új jármű került MÁV-hoz – ezekben a vármegyékben találkozhat velük hamarosan

Hegyi Zsolt ismertetése szerint vaponta 6 000 VOLÁN-busz szeli az ország útjait. Ugyanakkor a flotta folyamatosan megújul, jelenleg több mint 80 különböző típus szolgálja az utasokat.

De 2025 és 2027 között mintegy 20 régi típus eltűnik, jelentős részben annak köszönhetően, hogy 10 vállalás keretében, tavaly elindították 1000 darab, vadonatúj busz beszerzését.

Hangsúlyozta, hogy az egységesebb flotta jó az utasnak és jó a MÁV-csoportnak is: több kényelmet kínál, és gazdaságosabb működést tesz lehetővé.

Az újonnan érkező – egytől-egyig Magyarországon gyártott – buszok jövő héttől Nógrád, Heves és Borsod vármegyében teljesítenek szolgálatot.

– mondta a vezérigazató.

Történelmi buszbeszerzés zajlik

Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly jelentette be, hogy történelmi buszbeszerzés kezdődött el: 869 darab vadonatúj, magyar gyártmányú helyközi szóló autóbuszt vásárol a MÁV-csoport. A miniszter hangsúlyozta: a program nem uniós forrásokra vár, hanem teljes egészében hazai erőből valósul meg. A 88 milliárd forintos finanszírozást magyar bankokból álló konzorcium biztosítja állami garancia nélkül, a piaci kondícióknál kedvezőbb feltételekkel.

Lázár szerint ez három okból is fordulópont:

a teljes járműflotta magyar gyártmány,

a beszerzést hazai pénzügyi háttér finanszírozza;

és a fiatalítás üteme is kiemelkedő.

Jelenleg a 5800 darabból álló buszpark átlagéletkora 10,7 év alatt van, amit az új járművek tovább csökkentenek a jövőben.