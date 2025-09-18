Megkezdődött a gigantikus buszbeszerzés – Lázár János lehengerlő számokat közölt és kemény üzenetet küldött

Újabb közlekedési fejlesztést jelentett be Lázár János: 869 modern, magyar gyártású helyközi busz beszerzése indult el, csaknem fele még idén megérkezik. A 88 milliárd forintos beruházás teljes egészében magyar finanszírozással valósul meg, miközben a MÁV más területen is rekordot dönt a jármű-fiatalításban.
A közlekedési miniszter a Facebookon számolt be arról, hogy történelmi buszbeszerzés kezdődött el: 869 darab vadonatúj, magyar gyártmányú helyközi szóló autóbuszt vásárol a MÁV csoport.
Ez a mennyiség a nyáron szolgálatba állt 131 járművel együtt ezer darabra növeli a beszerzett állományt.
A miniszter hangsúlyozta: a program nem uniós forrásokra vár, hanem teljes egészében hazai erőből valósul meg. A 88 milliárd forintos finanszírozást magyar bankokból álló konzorcium biztosítja állami garancia nélkül, a piaci kondícióknál kedvezőbb feltételekkel.
Lázár szerint ez három okból is fordulópont:
Jelenleg a 5800 darabból álló buszpark átlagéletkora 10,7 év alatt van, amit az új járművek tovább csökkentenek.
A MÁV az utóbbi hónapokban több látványos lépést tett a járműpark korszerűsítésében: szeptember elején adták át az első hegyi, klímás motorvonatot is, amely a Mátra és a Bükk vonalain közlekedik – ez szintén része a vállalt tízpontos fejlesztési programnak.
A buszok nagyjából fele már 2025 végéig forgalomba állhat. A cél: magyar munkával, magyar pénzből korszerűsíteni a tömegközlekedést, és csökkenteni az utazók mindennapi terheit.
A hiányosságok nagyok, de gyorsak a felszámolásukat célzó intézkedések is a MÁV csoportnál. A közösségi közlekedés iránt megugrott igény is extra feladatokat teremt. Hegyi Zsolt, a MÁV vezére ígéri: 2040-re a társaság minden vonata klímás lesz.
